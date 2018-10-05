Что нового в банках: кэшбек за поездки в такси и смартфон в рассрочку за 15 минут

Осень — традиционное время банковской активности, при чем, не только в части привычных продуктов. Например, вчера в Минске при поддержке Белгазпромбанка начал работу четвертый «Осенний салон» (выставка-продажа молодых белорусских художников). БПС-Сбербанк вместе с Mastercard проводят акцию «Добрый друг» — при оплате покупок на сумму от 100 рублей «пластиком» можно направить 2 рубля с каждого чека на благие дела и получить в подарок мягкую игрушку. Чем еще порадовали и удивили банки своих клиентов — в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Экономия на поездках в такси



Фото: Юлия Альгерчик

Если ваши доходы позволяют вам часто пользоваться такси, то вас может заинтересовать новый вид кэшбека, который появился совсем недавно. МТБанк предлагает держателям карты путешествий PayOkay вернуть 3% от потраченных на поездки средств. Разумеется, рассчитываться с таксистами нужно будет именно этой картой. В остальном — никаких ограничений. «Пользуйтесь любыми сервисами и службами такси,» — уточняет банк.

Новые кредиты и рассрочки



Фото: Павел Мурашко

Здесь есть предложения на любой вкус. Например, Белорусский народный банк заявил о новых условиях по кредитованию автомобилей Lifan: ставка от 0,01% годовых, срок — 10 лет, прокредитовать банк готов до 90% от стоимости авто.

Для тех, кто решает квартирный вопрос, на рынке появилось еще одно предложение. БТА-Банк совместно с компанией «А-100 Девелопмент» разработал кредитный продукт. Как вы уже догадались выгодные условия (ставка 6,96% годовых в первый год, кредитование на срок до 10 лет, отсутствие поручителей, а при сумме кредита до 50 тысяч рублей и без справки о доходах) действуют только для покупателей квартир в районе Новая Боровая.

Если такие кредиты вам пока (или уже) не нужны, подумайте о покупке смартфона или планшета с помощью быстрой рассрочки от Белинвестбанка и салонов «На связи». Заявку обещают рассмотреть в течение 15 минут, а покупатель может самостоятельно выбрать срок кредитования (от 6 до 30 месяцев). Для обращения необходим только паспорт.

Кроме того, на рынке появился еще один специализированный кредит — для пожилых. Продукт со ставкой 9,9% годовых запустил Паритетбанк. За деньгами можно приходить с паспортом и пенсионным удостоверением, а вот сведения о размере пенсии не нужны, если запрашиваемая сумма кредита не превышает 4000 рублей.

Новости одной строкой

Приорбанк напоминает своим клиентам, что пароли для входа в интернет- и мобильный банкинг должны состоять как минимум из 8 символов. Если у вас меньше — лучше поменять.

своим клиентам, что пароли для входа в интернет- и мобильный банкинг должны состоять как минимум из 8 символов. Если у вас меньше — лучше поменять. Паритетбанк начал ребрендинг с открытия нового офиса в непривычном формате — записаться на консультацию там можно в режиме онлайн (если опаздываете — визит переносится одной кнопкой в смартфоне), кроме того в новом офисе размещена технология KINO-MO, позволяющая проецировать трехмерное голографическое изображение в воздухе.

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