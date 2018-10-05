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Как беременная домохозяйка заработала миллионы. История "королевы каталогов" Лилиан Вернон
06.10.2018 08:30 — Разное | ProBusiness
Она начала свой бизнес в 23 года, будучи беременной домохозяйкой. И создала самую крупную компанию, продающую сувениры по каталогам. Смотрите историю успеха Лилиан Вернон.
С детства Лилиан мечтала быть богатой и успешной. Уже в 14 лет, учась в школе, она подрабатывала билетершей в кинотеатре, позже — продавщицей кондитерского магазина. Потом она поступила в университет, но после 3 курса вышла замуж и стала домохозяйкой. Так как денег в семье не хватало, Лилиан стала думать, как зарабатывать, не выходя из дома. И начала продавать сувениры по почте.
Как развивался ее бизнес — в нашем видео.
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Она начала свой бизнес в 23 года, будучи беременной домохозяйкой. И создала самую крупную компанию, продающую сувениры по каталогам. Смотрите историю успеха Лилиан...
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