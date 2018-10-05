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Олег Сенцов: "Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня"

06.10.2018 09:04 — Разное | UDF  
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Олег Сенцов
"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута..."

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

Слава Украине!

Олег Сенцов. 5.10.18»

Олег Сенцов: "Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня"

 
 
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"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута..."
 
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