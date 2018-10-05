"Какие цветочки может подарить России Путин? Говорят, что можно присоединить Беларусь"

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«Слез крымский загар». Вот главная причина того, что произошло. В 2014 году Путин купался в море любви. Сегодня его поддерживают, но это холодная поддержка. Что предпримет «вечный» президент РФ, чтобы исправить положение? Своим мнением на этот счет в интервью UAportal поделился российский журналист— Причина понятная и очевидная: слез крымский загар.Но давайте так. Рейтинг 55% или 58% — это гигантский рейтинг, которым могут похвастаться очень немногие политики в Европе, в Америке. А после 19 лет непрерывного правления — это вообще фантастика.— Это, конечно, не трагедия и не катастрофа — это гигантский, сумасшедший рейтинг. Другое дело, что всё относительно. У Путина бывали рейтинги и 80%, и 86%.Тут надо понимать, к какой модели общества вы относитесь. Если вы относитесь к модели открытого общества, то нормальный рейтинг лидера такой страны — это 20-30-40%. Если вы относитесь к модели закрытого общества, авторитарного общества, то у вас рейтинг должен быть 90%.Но в России — гибридное общество, и рейтинг Путина — гибридный: между 90% Туркменбаши и 100% Ким Чен Ына и 20-30% какого-нибудь Макрона или Меркель.Но 19 лет во власти – это уже не гибридный вариант, это уже вариант авторитарного общества. Людям это надоедает. Вот Меркель правит 13 лет, и она до такой степени надоела немцам, что у нее рейтинг болтается где-то очень низко, хотя обвинить ее, кроме как в политике с беженцами, больше, в общем, не в чем.Поскольку у нас все-таки полудемократическая страна, проблема Путина в том, что надо все время выкидывать какие-то новые коленца.— Он не сакральный вождь, он не Сталин, не Ленин, не Господь Бог, поэтому ему надо привлекать внимание. Его гениальное коленце было, конечно, с Крымом. Это вздыбило его рейтинг в полтора раза — до 80-85%. Но, по законам физики, монета, которая взлетела, рано или поздно падает. Вот, его рейтинг и вернулся к своему естественному состоянию.Еще раз говорю: это не катастрофа, тем более что никаких легитимных возможностей сменить Путина нет, никакого конкурента у него нет, а власть президента абсолютно не зависит от рейтинга. Но психологически для Путина это очень неприятно.Он привык к любви, он привык плавать в океане любви, а любовь, конечно, ушла. И дело не в размере рейтинга, а в наполнении рейтинга. Крымский рейтинг 2014 года – это был курортный роман, он был полон эмоций. А сейчас — да, это очень высокая поддержка, но это равнодушная поддержка, это холодная поддержка. Эмоциональное наполнение из этих 58% ушло.— Ну, видите, в чем дело. Во-первых, ему сейчас невероятно везет. За него уже не в первый раз вписывается Америка и делает для Путина максимально много, чтобы его вытащить. Я имею в виду цены на нефть.В 2004 году США, вопреки политическому сопротивлению России, обогатили РФ — я имею в виду войну в Ираке, в результате которой цены на нефть резко пошли вверх. Россия отчаянно отказывалась от обогащения, а Америка ее насильно обогатила. Сейчас ровно та же самая ситуация. Исключительно американцы исключительно своими действиями вздыбили цену на нефть до 85 долларов за баррель, и это не предел. При этом надо иметь в виду, что российский бюджет сформирован, исходя из цены 50 долларов за баррель. То есть Россия получает гигантские, сумасшедшие деньги, получает их против своего желания. США разоряют российского нового союзника — Иран, чем приносит огромную выгоду России.Кстати, Россия тоже не зевает. Недавно Россия договорилась о дальнейшем увеличении экспорта нефти с Саудовской Аравией. Это, конечно, удар ножом в спину Ирану, но кто ж в таких делах думает о партнерах.Надолго это или нет, сказать трудно. Но то, что это с большой вероятностью сулит России экономический подъем и, соответственно, подъем уровня жизни — это похоже на правду.Путин опять крупно выиграл в лотерею. Если высокая цена на нефть установится надолго, то все проблемы Путина блестяще решены.— Ну, это дело тонкое. Все опасаются, ждут падения уровня жизни. Если вместо этого вдруг начнется рост уровня жизни, рост уровня потребления… Ну да, это не такое щекочущее ощущение, как с Крымом, это правда. Но это поважнее в несколько сот раз, чем какой-то несчастный, никому не нужный Крым. Крым – это ведь выдумка, это же просто чепуха, которая вообще – ничто.Но есть проблемы. Их несколько.Проблема первая заключается в том, что санкции действительно все-таки душат Россию. Конечно, не так сильно, как это изображают противники Путина, но поддушивают. И поэтому такого подъема экономики, какой был в 2000-е годы на этой самой нефтяной волне, все-таки, видимо, не будет.Проблема номер два заключается в том, что рост цен на нефть – это прекрасно, но насколько это долго, сказать трудно.А проблема номер три состоит в том, что с Путиным происходит обычная история. Он вообще достаточно агрессивен, но когда фарт, когда идет карта, то он просто совершенно теряет голову и несется без тормозов.Ведь знаменитая «Мюнхенская речь», с которой началась вся его конфронтация с Западом, была произнесена в 2007 году именно на волне невероятных нефтяных успехов, причем, халявных успехов, к которым Россия никакого отношения не имела.В чем может проявиться эта новая агрессивность, агрессивность-2, сказать очень трудно. Какие новые фортеля Путин может выкинуть? По-моему, никаких. Если говорить о геополитике, то мне кажется, что пространство возможностей сужено до нуля.Посудите сами. Крым действительно был точкой болезненной фобии российского общественного сознания. На кой черт России сдался этот Крым, понять абсолютно невозможно, тем не менее, это был пунктик, чисто символическая игрушка. Но второй такой игрушки в России нет. Нет такой территории, про которую русские люди говорили бы: «У нас несправедливо отняли».Что же может для возбуждения аппетита сделать Путин, какие цветочки подарить России? Вот, говорят, что можно присоединить Беларусь. Формально она и так одно союзное государство, и вот сделать его реально союзным. Конечно, у какой-то части российского населения это опять вызвало бы восторг, но я не думаю, что это было бы большинство.Во-первых, Беларусь – очень бедная по сравнению с Россией республика, и вытягивать ее за счет российского бюджета… Ну, может быть, за нефть, которая привалила… Но людям бы это точно не понравилось. Многие в полголоса уже говорят: на этот чертов Крым мы тратим бешеные деньги, а на черта он нам вообще сдался?Крым – это 2 миллиона человек, а Беларусь – 20 миллионов. Но главное не это. Да, Беларусь – это не Украина, там нет такого национализма, там нет таких антирусских настроений, но там достаточно людей, которые дорожат фетишем своей государственности, и просто так присоединить – этот номер не катит. Тот же самый Бацька будет отчаянно сопротивляться, и не только он. Значительная часть белорусского населения стала бы отчаянно сопротивляться. А это для России вообще катастрофа. Не военная, а психологическая.Русские люди ведь как считают и про Украину, и про Беларусь? Что мы – один народ. Никто не говорит такие слова как «аннексия», «захват», «оккупация», «присоединение территории». Так никто в России не мыслит. «Воссоединение», «братья» — всё по-доброму, всё по-хорошему. И если вдруг выясняется, что долгожданные «братья» абсолютно этому братству не рады, то это психологический шок. Это второй пункт.Третий пункт: присоединение Беларуси – это еще одна пощечина Западу, дополнительное резкое ухудшение отношений, опять начнется новый виток санкций. Конечно, американцы с иранской нефтью нам очень помогают, но заполучить дополнительные санкции – это перебор.Так что на белорусском фронте я прорывов не жду.Вариант нападения на Украину – это чепуха. Если этого нападения не было в 2014 году, когда Украина реально лежала в руинах, когда армии никакой не было и была полная растерянность и шок, то как это делать сейчас? По крайней мере, до выборов украинского президента точно ничего не будет. Ну да дальше многое будет зависеть от того, кого выберут и так далее.Какие же еще геополитические чудеса Россия может учудить? На Прибалтику напасть? Это галлюцинации Илларионова, Пионтковского, которые постоянно пишут, что Россия развяжет «локальную термоядерную войну», Запад в этой войне капитулирует и в результате Россия захватит Прибалтику.Это бред сумасшедшего. Во-первых, Прибалтика абсолютно не нужна России — просто ни для чего. Если бы значительная часть украинцев активно сопротивлялась, если бы белорусы пассивно сопротивлялись, то прибалты просто ненавидят Россию. Какой смысл присоединять тех, кто вас будет активно ненавидеть? При этом окончательно порвав с Европой.Допустим, Европа нарушит обязательства НАТО и не вступится военным образом за Прибалтику, но на кой черт вам нужна эта Прибалтика? Европа вас заблокирует, будут полностью порваны все отношения, и вы получите несколько миллионов активно ненавидящих вас людей. Это безумие.Что еще может Путин сделать? На луну полететь?Понятно, что можно начать какие-то действия в Центральноафриканской республике, в Сомали. Вообще, мест в мире, где бушуют пожары и куда можно влезть, много. Но кроме раздражения, удивления, непонимания это в российском обществе ничего не вызовет и его рейтинг никак не подымет. Люди сыты. Наступило насыщение. Насыщение руганью, насыщение хвастовством, насыщение «вставанием с колен».Проблема Путина в том, что в России люди сыты международной повесткой. Люди хотят, чтобы он занимался внутренней политикой. А Путин не хочет заниматься внутренней политикой, потому что это безумно скучно, это совершенно неэффектно. Ему абсолютно плевать на то, что происходит в этой дурацкой стране. И, кроме того, как разумный человек он понимает, что ничего тут сделать нельзя.