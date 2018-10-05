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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

06.10.2018 08:46 — Разное | Интерфакс  
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Выброс пепла на высоту до 4,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир в семи километрах от города Северо-Курильск Сахалинской области РФ, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Шлейф пеплового выброса распространился в южном направлении от вулкана.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана Эбеко - 1 тыс. 156 м.

 
 
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Выброс пепла на высоту до 4,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир в семи километрах от города Северо-Курильск Сахалинской области РФ, сообщает в...
 
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