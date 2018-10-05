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О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук

06.10.2018 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сейчас сложно представить Брест без Ковалевки, Речицы, Дубровки и других микрорайонов. Вчерашние деревни давно стали частью города. Но когда-то у каждой из них была своя история.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59459.php

О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук

Сегодняшний рассказ посвящен Козловичам. Уже больше десяти лет они часть большого города. Сложно сказать, сколько лет этому удивительному уголку, который когда-то так удачно разместился у белорусско-польской границы. Первое упоминание о деревне можно отнести к началу XV столетия. В источниках говорится, что Бресту в 1390 году передано около 1500 гектаров пахотной земли, а в 1408 году — деревня Козловичи. Задумалась: эти Козловичи или те, что находятся около Вистычей. Сложно порой воссоздать по крупицам действительность минувших столетий. 

Райский уголок

Если учесть расположение старого города и добавить некие отрывки из воспоминаний старожилов, то получается, что Бресту всегда были выгодны Козловичи. Начнем с того, что здешние места всегда славились плодородной землей, разнотравьем, чистой водой в реке, где водилась всякая рыба. Даже название в какой-то степени связано с этим. По одной из версий, название «Козловичи» происходит от животного. Якобы жители в давние времена держали много коз, поскольку здесь росла сочная трава, и молоко было чуть ли не целебным. По второй версии, эти места приглянулись некоему Козловичу, знатному вельможе. Он поселился здесь, и местность стала называться в честь него. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59459.php

О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук

Плодородие земель позволяло Козловичам жить не бедно. По воспоминаниям старейшей жительницы 91-летней Станиславы Васильевны Сидорук, в Козловичах всегда жили состоятельные люди. «У каждого богатого был свой лес и сенокос. Простые крестьяне работали на них. Если у бедного одна полоса, одна корова, то у богатого три-пять. Но хозяйством владели все».

Почти у каждого жителя была во дворе сажалка, своя лодка. Многие занимались рыболовством. Например, отец Станиславы Сидорук всегда ловил рыбу в Буге, а переехав на новое место жительства, обратился в магистрат, где ему разрешили ловить и продавать рыбу жителям крепости и горожанам. К слову, Станиславе Васильевне приходилось в помощь отцу вязать рыболовную сеть в шестьдесят метров.

В приданое каждой девушки, помимо обычной атрибутики, входил и небольшой надел земли. Сами свадьбы проходили пышно, весело и длились по несколько дней, а то и больше. Это зависело от того, насколько богаты семьи родителей молодых. 

Принадлежащие по праву

То, что Козловичи в разное время относились к Бресту, встречается в некоторых источниках. В книге Валерия Мороза «Драўляныя і сакральныя помнікі Берасцейшчыны» читаем: «Пры Берасцейскім фарным касцеле (описание — 16 век. — авт.), дзе панавалі езуіты, існаваў шпіталь, заснаваны ксяндзом-падпробашчам Пятром Шпанэнбергам, які надаў яму фальварак Казловічы, 4 валокі зямлі, 4 тысячы злотых на 4 убогіх…» Там же есть упоминание, датированое приблизительно 1737 годом, что Козловичи относились к Свято-Михайловской церкве, которая «знаходзілася за гарадскім парканам у прадмесці Пескі, адразу за пясоцкім мостам направа (зараз тэрыторыя пагранічнага атрада)». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59459.php

О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук


В сведениях гроденского губернатора за 31 декабря 1840 года отмечено, что Бресту принадлежат фольварк Козловичи с деревней Домбровского (Дубровкой), в которых 13 крестьянских дворов — это 62 мужчины и 60 женщин. Они же отдаются в аренду, а с 12 июля 1832 года стали приноить по 520 рублей серебром в год городского дохода. 

С места на место
Козловичи, как и Брест, не раз меняли свою принадлежность. В источниках XIX века указывается, что деревня уже в Брестском уезде, Гроденской губернии, входит в состав фольварка Вистычи. Согласно переписи 1858 года, в Козловичах 263 крестьянина, находятся они в сообственности Павла Ягмина. В 1876 году Козловичи — в Мотыкальской волости, насчитывается 113 жилых домов, 665 жителей. В 1897 году — 99 дворов, 604 жителя, есть хлебозапасный магазин, кузня, две ветряные мельницы, корчма, работает народное училище. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59459.php

О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук


По условиям Рижского договора 1921 года деревня перешла в составе Польши, с 1939 она в БССР. Здесь стоит добавить и воспоминания старожилов: Козловичи около двухсот лет назад сменили месторасположение. Произошло это после того, как деревню охватила эпидемия какой-то тяжелой болезни. 

Былое и утерянное 

Здесь и свои традиции. Например, всей деревней праздновали дожинки, колядки. Почти все жители собирались провожать и встречать из армии. На праздники ходили друг к другу в гости. Все вместе танцевали краковяк, польку, пели песни. Одну из них мне пропела Станислава Сидорук: 

Смутны вечор, тихи ранок.
Дысь поехав мой коханок.
Дысь поехав, то не мае
Сэрдце з жалем зажымае.
Вон он еде, а я бачу,
Он смеецца, а я плачу.
Еде, хлышче коня, 
Шоб скорей той биг.
Я его стою встречаю…

Сегодня Козловичи давно не те. Об этом сожалеют и моя собеседница, и те немногие, кто живет на этой земле не одно десятилетие. Деревня в очередной раз перешла к Бресту. Сюда каждый год переезжают новые жители, но, увы, такой сплоченности, как раньше, давно уж нет. Теперь они совсем «городские».

 
Теги: Брест
 
 
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