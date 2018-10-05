О прошлом Козловичей под Брестом рассказывает 91-летняя Станислава Сидорук

Сейчас сложно представить Брест без Ковалевки, Речицы, Дубровки и других микрорайонов. Вчерашние деревни давно стали частью города. Но когда-то у каждой из них была своя история.



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Сегодняшний рассказ посвящен Козловичам. Уже больше десяти лет они часть большого города. Сложно сказать, сколько лет этому удивительному уголку, который когда-то так удачно разместился у белорусско-польской границы. Первое упоминание о деревне можно отнести к началу XV столетия. В источниках говорится, что Бресту в 1390 году передано около 1500 гектаров пахотной земли, а в 1408 году — деревня Козловичи. Задумалась: эти Козловичи или те, что находятся около Вистычей. Сложно порой воссоздать по крупицам действительность минувших столетий.

Райский уголок



Если учесть расположение старого города и добавить некие отрывки из воспоминаний старожилов, то получается, что Бресту всегда были выгодны Козловичи. Начнем с того, что здешние места всегда славились плодородной землей, разнотравьем, чистой водой в реке, где водилась всякая рыба. Даже название в какой-то степени связано с этим. По одной из версий, название «Козловичи» происходит от животного. Якобы жители в давние времена держали много коз, поскольку здесь росла сочная трава, и молоко было чуть ли не целебным. По второй версии, эти места приглянулись некоему Козловичу, знатному вельможе. Он поселился здесь, и местность стала называться в честь него.



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Плодородие земель позволяло Козловичам жить не бедно. По воспоминаниям старейшей жительницы 91-летней Станиславы Васильевны Сидорук, в Козловичах всегда жили состоятельные люди. «У каждого богатого был свой лес и сенокос. Простые крестьяне работали на них. Если у бедного одна полоса, одна корова, то у богатого три-пять. Но хозяйством владели все».



Почти у каждого жителя была во дворе сажалка, своя лодка. Многие занимались рыболовством. Например, отец Станиславы Сидорук всегда ловил рыбу в Буге, а переехав на новое место жительства, обратился в магистрат, где ему разрешили ловить и продавать рыбу жителям крепости и горожанам. К слову, Станиславе Васильевне приходилось в помощь отцу вязать рыболовную сеть в шестьдесят метров.



В приданое каждой девушки, помимо обычной атрибутики, входил и небольшой надел земли. Сами свадьбы проходили пышно, весело и длились по несколько дней, а то и больше. Это зависело от того, насколько богаты семьи родителей молодых.



Принадлежащие по праву



То, что Козловичи в разное время относились к Бресту, встречается в некоторых источниках. В книге Валерия Мороза «Драўляныя і сакральныя помнікі Берасцейшчыны» читаем: «Пры Берасцейскім фарным касцеле (описание — 16 век. — авт.), дзе панавалі езуіты, існаваў шпіталь, заснаваны ксяндзом-падпробашчам Пятром Шпанэнбергам, які надаў яму фальварак Казловічы, 4 валокі зямлі, 4 тысячы злотых на 4 убогіх…» Там же есть упоминание, датированое приблизительно 1737 годом, что Козловичи относились к Свято-Михайловской церкве, которая «знаходзілася за гарадскім парканам у прадмесці Пескі, адразу за пясоцкім мостам направа (зараз тэрыторыя пагранічнага атрада)».



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В сведениях гроденского губернатора за 31 декабря 1840 года отмечено, что Бресту принадлежат фольварк Козловичи с деревней Домбровского (Дубровкой), в которых 13 крестьянских дворов — это 62 мужчины и 60 женщин. Они же отдаются в аренду, а с 12 июля 1832 года стали приноить по 520 рублей серебром в год городского дохода.



С места на место



Козловичи, как и Брест, не раз меняли свою принадлежность. В источниках XIX века указывается, что деревня уже в Брестском уезде, Гроденской губернии, входит в состав фольварка Вистычи. Согласно переписи 1858 года, в Козловичах 263 крестьянина, находятся они в сообственности Павла Ягмина. В 1876 году Козловичи — в Мотыкальской волости, насчитывается 113 жилых домов, 665 жителей. В 1897 году — 99 дворов, 604 жителя, есть хлебозапасный магазин, кузня, две ветряные мельницы, корчма, работает народное училище.



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По условиям Рижского договора 1921 года деревня перешла в составе Польши, с 1939 она в БССР. Здесь стоит добавить и воспоминания старожилов: Козловичи около двухсот лет назад сменили месторасположение. Произошло это после того, как деревню охватила эпидемия какой-то тяжелой болезни.



Былое и утерянное



Здесь и свои традиции. Например, всей деревней праздновали дожинки, колядки. Почти все жители собирались провожать и встречать из армии. На праздники ходили друг к другу в гости. Все вместе танцевали краковяк, польку, пели песни. Одну из них мне пропела Станислава Сидорук:



Смутны вечор, тихи ранок.

Дысь поехав мой коханок.

Дысь поехав, то не мае

Сэрдце з жалем зажымае.

Вон он еде, а я бачу,

Он смеецца, а я плачу.

Еде, хлышче коня,

Шоб скорей той биг.

Я его стою встречаю…



Сегодня Козловичи давно не те. Об этом сожалеют и моя собеседница, и те немногие, кто живет на этой земле не одно десятилетие. Деревня в очередной раз перешла к Бресту. Сюда каждый год переезжают новые жители, но, увы, такой сплоченности, как раньше, давно уж нет. Теперь они совсем «городские».