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Педагогов Жабинковщины поздравили с Днём Учителя
06.10.2018 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
4 октября 2018 года в 15.00. в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.
Педагогов Жабинковщины поздравил председатель Жабинковского районного исполнительного комитета Дмитрий Николаевич Городецкий, начальник отдела по образованию Жабинковского райисполкома Бурко Галина Степановна, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Урбан Наталья Николаевна.
Торжественным и волнующим моментом стало награждение наших педагогических работников. Среди них: Веремей Елена Николаевна, главный специалист отдела по образованию Жабинковского райисполкома, Козюра Александр Иванович, директор Кривлянской средней школы, Ковальчук Александр Андреевич, директор Жабинковской специальной общеобразовательной школы-интернат, член отраслевого профсоюза, Олехник Сергей Петрович, учитель географии Ракитницкой средней школы, Костыко Надежда Григорьевна, заведующий Подлесским ясли-садом, Блоцкая Людмила Вадимовна, заведующий Ясли-сада № 4 г.Жабинки, Уварова Наталья Петровна, учитель-дефектолог Ясли-сада № 1 г.Жабинки и многие другие.
Стало традицией чествование молодых специалистов. С напутственным словом к молодым коллегам обратился Ковальчук Николай Петрович, педагог с огромным стажем работы, в течение двадцати лет успешно руководивший средней школой №2 г. Жабинки.
В минувшем году по инициативе районного Совета ветеранов педагогического труда при поддержке райкома отраслевого профсоюза и отдела по образованию родилась прекрасная идея ежегодно учреждать звание «Почетная педагогическая пара».
В этом году звание ПОЧЁТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРА присвоена Эдуарду Петровичу и Раисе Михайловне Маргевич.
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4 октября 2018 года в 15.00. в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Педагогов Жабинковщины поздравил председатель...
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