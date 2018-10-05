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Педагогов Жабинковщины поздравили с Днём Учителя

06.10.2018 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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4 октября 2018 года в 15.00. в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59457.php

Педагогов Жабинковщины поздравили с Днём Учителя

Педагогов Жабинковщины поздравил председатель Жабинковского районного исполнительного комитета Дмитрий Николаевич Городецкий, начальник отдела по образованию Жабинковского райисполкома Бурко Галина Степановна, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Урбан Наталья Николаевна. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59457.php

Педагогов Жабинковщины поздравили с Днём Учителя

Торжественным и волнующим моментом стало награждение наших педагогических работников. Среди них: Веремей Елена Николаевна, главный специалист отдела по образованию Жабинковского райисполкома, Козюра Александр Иванович, директор Кривлянской средней школы, Ковальчук Александр Андреевич, директор Жабинковской специальной общеобразовательной школы-интернат, член отраслевого профсоюза, Олехник Сергей Петрович, учитель географии Ракитницкой средней школы, Костыко Надежда Григорьевна, заведующий Подлесским ясли-садом, Блоцкая Людмила Вадимовна, заведующий Ясли-сада № 4 г.Жабинки, Уварова Наталья Петровна, учитель-дефектолог Ясли-сада № 1 г.Жабинки и многие другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59457.php

Педагогов Жабинковщины поздравили с Днём Учителя

Стало традицией чествование молодых специалистов. С напутственным словом к молодым коллегам обратился Ковальчук Николай Петрович, педагог с огромным стажем работы, в течение двадцати лет успешно руководивший средней школой №2 г. Жабинки.

В минувшем году по инициативе районного Совета ветеранов педагогического труда при поддержке райкома отраслевого профсоюза и отдела по образованию родилась прекрасная идея ежегодно учреждать звание «Почетная педагогическая пара».

В этом году звание ПОЧЁТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРА присвоена Эдуарду Петровичу и Раисе Михайловне Маргевич.

 
 
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4 октября 2018 года в 15.00. в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Педагогов Жабинковщины поздравил председатель...
 
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