Спасатели напоминают о необходимости содержать печи в исправном состоянии

Не за горами холода - погода то и дело балует брестчан своими сезонными сюрпризами. А значит, самое время, что называется, «приготовить сани», чтобы зимой не пожинать плоды собственной непредусмотрительности.



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Спасатели Бреста напоминают: в преддверии отопительного сезона необходимо убедиться в исправности и удовлетворительном состоянии печей. Пожары по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления на территории города ежегодно занимают значимую часть от общего количества чрезвычайных ситуаций.

В большинстве случаев большая беда начинается с мелких и на первый взгляд, незначительных ошибок. А потому спасатели Бреста настоятельно рекомендуют гражданам, имеющим печное отопление, отнестись серьёзно к приближающимся холодам - обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

v Категорически запрещается эксплуатировать неисправные печи, а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям норм и правил пожарной безопасности, а также печи не заводского производства.

v Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, использовать топливо для розжига, не предназначенное для данной печи.

v Крайне опасно сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25м от топочных отверстий печей топливо, дрова, пиломатериалы, вешать для просушивания белье и др. горючие вещества и материалы.

v Не будьте беспечными – не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними несовершеннолетним!

v Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

Обращаем особое внимание граждан: перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода, отремонтируйте их, вычистите сажу, заделайте трещины глиняно-песочным раствором, побелите дымовую трубу на чердаке!

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Печь необходимо топить два – три раза в день не более 1,5 часа, чем один раз длительное время. Топка печей должна прекращаться не менее, чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Не стоит забывать и об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления: за безответственное отношение к данному вопросу домовладельцам предусмотрены предупреждение или штраф в размере до 30 базовых величин.

Брестские спасатели призывают обратить внимание на исправность отопительного оборудования, электрической проводки, проверить на работоспособность автономные пожарные извещатели. Такие элементарные действия помогут избежать плачевных последствий в будущем. Позаботиться о себе и своих близких не так уж и сложно. Спокойствие – лучше, чем паника, вызванная халатностью, бездействием и безответственностью. Согласитесь, приятнее видеть спасателя на пороге вашего дома в качестве гостя, а не при исполнении служебных обязанностей, в критические минуты вашей жизни.

София Бережная, специалист группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью Брестского ГОЧС