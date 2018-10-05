Наведем порядок на своей земле





Уважаемые жители и трудовые коллективы Будакошелевщины!

Все мы любим свою малую родину, а значит, должны относиться к ней как к нашему общему дому. Только сообща мы в силах сделать родной уголок чистым, уютным и благоустроенным. С этой целью 13 октября состоится районный субботник, в рамках которого будут проводиться мероприятия по благоустройству, наведению порядка на земле и озеленению. В ходе субботника в рамках акции «Посади дерево возле дома» на территории города и района планируется высадить порядка 600 саженцев березы, клена, рябины и декоративных кустарников спиреи и можжевельника, а также туи и ивы. Посадив хотя бы одно дерево, каждый из нас внесет свой вклад в озеленение родного края, ведь чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды должны стать повседневной заботой всего населения района.

Приглашаем молодежь и трудовые коллективы, население и органы местного самоуправления включиться в общее дело и продолжить начатую в предыдущие годы работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Средства, собранные во время субботника, будут направлены на выполнение запланированных мероприятий по благоустройству города и района.

Денежные средства необходимо перечислять на отдельный текущий счет райисполкома BY74АКВВ36424096800373 100000, открытый в филиале №302 центра банковских услуг №307 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, д. 5, БИК АКВВВY21302, УНН 400041635.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото Ирины Палубец.