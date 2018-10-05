ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наведем порядок на своей земле

06.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Наведем порядок на своей земле

Уважаемые жители и трудовые коллективы Будакошелевщины!
Все мы любим свою малую родину, а значит, должны относиться к ней как к нашему общему дому. Только сообща мы в силах сделать родной уголок чистым, уютным и благоустроенным. С этой целью 13 октября состоится районный субботник, в рамках которого будут проводиться мероприятия по благоустройству, наведению порядка на земле и озеленению. В ходе субботника в рамках акции «Посади дерево возле дома» на территории города и района планируется высадить порядка 600 саженцев березы, клена, рябины и декоративных кустарников спиреи и можжевельника, а также туи и ивы. Посадив хотя бы одно дерево, каждый из нас внесет свой вклад в озеленение родного края, ведь чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды должны стать повседневной заботой всего населения района.
Приглашаем молодежь и трудовые коллективы, население и органы местного самоуправления включиться в общее дело и продолжить начатую в предыдущие годы работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов.
Средства, собранные во время субботника, будут направлены на выполнение запланированных мероприятий по благоустройству города и района.
Денежные средства необходимо перечислять на отдельный текущий счет райисполкома BY74АКВВ36424096800373 100000, открытый в филиале №302 центра банковских услуг №307 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, д. 5, БИК АКВВВY21302, УНН 400041635.
Ольга ЧЕРНЯКОВА.
Фото Ирины Палубец.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители и трудовые коллективы Будакошелевщины! Все мы любим свою малую родину, а значит, должны относиться к ней как к нашему общему дому....
 
Новости дня
Новости разные
 
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика