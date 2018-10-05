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Заместитель прокурора района Антон Сергеевич Бобылев

06.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Родился в г. Климовичи Могилевской области. С отличием окончил школу и факультет правоведения ГГУ им. Ф. Скорины. После университета летом 2012 года распределен в Буда-Кошелевскую прокуратуру. Полгода проходил стажировку в должности помощника прокурора района, затем назначен помощником прокурора, старшим помощником, вел линию общего надзора. В последующем на различных должностях работал в прокуратурах г. Гомеля и Гомельской области. С 1 октября текущего года назначен заместителем прокурора Буда-Кошелевского района. Антон Сергеевич осуществляет надзор за деятельностью органов внутренних дел и районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также за исполнением законодательства и законностью исполнения правовых актов местными исполнительными и распорядительными органами, предприятиями и организациями района. Проводит приемы граждан по вопросам, входящим в компетенцию прокуратуры района.

Заместитель прокурора района Антон Сергеевич Бобылев

 
Теги: Гомель
 
 
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Родился в г. Климовичи Могилевской области. С отличием окончил школу и факультет правоведения ГГУ им. Ф. Скорины. После университета летом 2012 года...
 
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