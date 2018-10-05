Прокурор блогеру: Каких-либо боевых приемов милиция к вам не применяла

Прокурор пишет, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования по жалобе блогера не имеется так как милиция отреагировала на поступивший вызов, а когда Андрей отказался покинуть депутатское кресло в зале заседаний сотрудник милиции Гапоненко В.В. «взял его под руку и сопроводил из зала заседаний».





«Каких-либо боевых приемов и специальных средств милиция к вам не применяла. Следовательно, их действия были направлены на охрану общественного прядка, а не на нарушение ваших прав на получение информации», - ответил районный прокурор блогеру.





Андрей Паук заявляет, что будет обжаловать ответ районного прокурора в прокуратуре Гомельской области.





«Я написал прокурору о нарушении права на получение информации с открытого заседания районных депутатов, а прокурор мне пишет, что милиция не применяла ко мне насилия. О чем дальше с ним говорить?», - недоумевает блогер.





Напомним, 25 сентября в поселке Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук был задержан в зале заседаний районного «совет депутатов». Ему удалось войти в здание, однако в зале к нему подошла охрана и вызвала наряд милиции. После того, как блогер отказался покинуть зал, милиция применила к нему физическую силу. Спустя некоторое время он был отпущен с РОВД после взятия письменных объяснений, административный процесс в его отношении не начинался.





Блогер добивается присутствия на открытых совещаниях в райисполкоме и на сессиях районного «совета депутатов». Чиновники заявляют, что гражданин такого права не имеет. Андрей Паук даже судился с чиновниками на этот счет, однако районный суд его не поддержал. Сейчас дело находится в апелляционной инстанции Гомельского областного суда. Андрей считает, что чиновники нарушают его права на получение информации и заявляет, что дойдет по этому вопросу до Комитета ООН по правам человека.



