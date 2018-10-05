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Илон Маск неудачно пошутил и снова обвалил акции Tesla

06.10.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Акции Tesla упали на 5 процентов на торгах в пятницу, 5 октября, после твита ее генерального директора Илона Маска, сообщает The Washington Times. В своем посте он высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США.



«Просто хотел заметить, что Комиссия по обогащению спекулянтов (Аббревиатуры Shortseller Enrichment Commission и Securities and Exchange Commission совпадают) делает невероятную работу! И изменение названия — в тему!» — написал Маск в Twitter.

Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению, по которому бизнесмен должен оставить пост председателя совета директоров Tesla и выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же взыскали с компании.

Комиссия возбудила против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. Акционеры обратились в суд, но совет директоров Tesla поддержал главу компании в его противостоянии с контролирующими органами. «Tesla и совет директоров полностью уверены в Илоне, его честности и его лидерстве в компании, которые привели к созданию самой успешной американской автомобильной компании более чем за столетие», — говорится в официальном заявлении.


 
 
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Акции Tesla упали на 5 процентов на торгах в пятницу, 5 октября, после твита ее генерального директора Илона Маска, сообщает The Washington Times. В своем посте он высмеял...
 
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