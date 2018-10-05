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Американец отправил письма с ядом Путину и королеве Великобритании

06.10.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Задержанный признался, что хотел "отправить сообщение", но не пояснил, что конкретно имеет в виду.

Бывший американский военный направил письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон и сообщил, что аналогичные "послания" отправил президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II, свидетельствуют опубликованные в СМИ документы суда, передает "Спутник".

Об отравленных письмах, полученных в Пентагоне, Белом доме и ФБР, стало известно в минувший вторник. Позднее по подозрению в их отправке задержали 39-летнего бывшего военного Уилльяма Клайда Аллэна Третьего. Мужчина дал признательные показания.


© REUTERS / DAVIS COUNTY SHERIFF
Задержанный экс-военный Уилльям Клайд Аллэн Третий (William Clyde Allen III)

Задержанному были выдвинуты обвинения по пяти пунктам, ему грозят десятки лет в тюрьме. По данным телеканала KUTV, который опубликовал обвинительные документы, американец рассказал, что "отправил письма из расположенного рядом с его домом почтового отделения в районе 24 сентября 2018 года". Он также пояснил, что касторовое семя положил в каждый конверт и "проинформировал, что отправил письма с аналогичным содержимым генпрокурору США Джеффу Сешнсу, королеве Англии и российскому президенту Владимиру Путину".

Экс-военный признался, что хотел "отправить сообщение", но не объяснил, что конкретно имеет в виду. Обвиняемый приобрел около ста касторовых семян в интернете. По документам суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах. Извлечь яд "сравнительно легко", для этого не требуются технические знания, уточнили в суде.

 
 
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Задержанный признался, что хотел "отправить сообщение", но не пояснил, что конкретно имеет в виду.
 
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