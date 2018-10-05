Утверждение премьер-министра Сергея Румаса парламентом прошло без сенсаций. Почти депутаты проголосовали за согласование его назначение главой правительства. Только один депутат, как позже выяснилось - Анна Канопацкая, - не проголосовал за него и открыто заявил об этом в соцсетях, передает

Представляла Румаса в парламенте глава Администрации президента Наталья Кочанова. Если вернуться к истории, то, как правило, премьер-министра представлял глава государства, который давал своего рода "дорожную карту" новому премьеру и обрисовывал круг задач. Как известно, в пятницу президент Александр Лукашенко посещал учебный полигон в Ивацевичах и решал другие не менее важные вопросы.

Выступая перед депутатами, Румас расставил приоритеты работы правительства. В частности, речь шла и о социальной направленности: повышении пенсий, увеличении дотаций на соцсферу. Сказать, что у Румаса было плохое выступление, нельзя: он достаточно четко и конкретно высказался о развитии страны. Странным показалось другое: несмотря на то, что Румас импонирует журналистам, в государственных СМИ не было цитат из его выступления. Хотя его все знают как хорошего топ-менеджера и экономиста, "на руку" играет и преемственность поколений, поскольку новый премьер - сын бывшего замглавы Минфина Николая Румаса.









Странно было увидеть, что в государственных СМИ новостей с заявлениями Румаса и вовсе нет. Некоторые телекамеры покидали Дом правительства еще до окончания голосования депутатов, не дожидаясь брифинга с премьером. Понятно, что если в изданиях появилось такое единодушие, то это могло быть не что иное, как указание "сверху". Некоторые эксперты связывают это с "ревностью".





"Наверное, это связано с некоторой ревностью в адрес Румаса. Между его назначением и утверждением в парламенте он довольно резко стал доминировать в информационном пространстве Беларуси, я это могу видеть и по публикациям в российской прессе, потому что много ссылок идет на него", - высказал Sputnik мнение медиаэксперт Александр Зимовский, который долгое время возглавлял Белтелерадиокомпанию и, по сути, также был чиновником.





По словам эксперта, в СМИ Румас представлялся как "сверхкомпетентный менеджер".



