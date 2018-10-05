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Сестра Сенцова: Никто сейчас не может сказать, выживет ли Олег. От его здоровья мало что осталось

06.10.2018 09:12 — Разное | Партизан  
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в колонии в Лабытнанги (РФ), прекратив голодовку, выбрал попытку выжить. Об этом написала сестра режиссера Наталья Каплан в Facebook.



"Никто сейчас не может сказать, выживет ли Олег. От его здоровья мало что осталось. К гипоксии, анемии, дистрофии добавились аритмия и ишемия, почки забиты и в любой момент могут отказать, печень увеличена и уже начала разлагаться, проблемы с кишечником и мозгом. И да, голодовка бы все равно прекратилась, вопрос в том, как – пыткой или попыткой выжить", – подчеркнула она.  

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. 

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.  

11 сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у режиссера ухудшилось состояние здоровья. По ее информации, мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода, у него гипоксия. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил 1 октября, что у режиссера сердечная недостаточность, ревматизм ноги, проблемы с печенью и почками.

5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно. Поэтому он вынужден прекратить голодовку с 6 октября. Динзе заявил, что из режиссера "хотели сделать овощ". 

 
 
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в колонии в Лабытнанги (РФ), прекратив голодовку, выбрал попытку выжить. Об этом написала сестра режиссера...
 
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