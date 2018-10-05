Белстат обнародовал статистический портрет белорусского учителя

На начало 2017/2018 учебного года в республике функционировало 3067 учреждений общего среднего образования, из них 1426 учреждений в городах и поселках городского типа, 1641 – в сельской местности.





Интересно, что если в 2009-2010 учебном году на одного учителя приходилось в среднем 7 учеников, то сейчас — 9 (в городских школах — 10).





Статистический портрет учителя:





86% учителей и руководителей школ – женщины;





99,8% учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;





94% учителей и руководителей школ имеют высшее образование;





76% среди учителей и руководителей школ имеют высшую (35%) и I квалификационную категорию (41%);





71% учителей – это учителя-предметники;





67% учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет.





По количеству самое большое количество учителей — это учителя русского языка и литературы: 6835 человек. Интересно, что среди них почти нет мужчин. А вот среди преподавателей истории и обществоведения мужчин составляют почти треть — 29%.





Более того, почти половиной кадетских училищ в Беларуси руководят женщины.