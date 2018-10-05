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Белстат обнародовал статистический портрет белорусского учителя
В учреждениях общего среднего образования республики работает свыше 115 тыс. учителей, из них в городах и поселках – 80 тыс., в сельской местности – 35 тыс., сообщает Белстат.
Sputnik.by
На начало 2017/2018 учебного года в республике функционировало 3067 учреждений общего среднего образования, из них 1426 учреждений в городах и поселках городского типа, 1641 – в сельской местности.
Интересно, что если в 2009-2010 учебном году на одного учителя приходилось в среднем 7 учеников, то сейчас — 9 (в городских школах — 10).
Статистический портрет учителя:
86% учителей и руководителей школ – женщины;
99,8% учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;
94% учителей и руководителей школ имеют высшее образование;
76% среди учителей и руководителей школ имеют высшую (35%) и I квалификационную категорию (41%);
71% учителей – это учителя-предметники;
67% учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет.
По количеству самое большое количество учителей — это учителя русского языка и литературы: 6835 человек. Интересно, что среди них почти нет мужчин. А вот среди преподавателей истории и обществоведения мужчин составляют почти треть — 29%.
Более того, почти половиной кадетских училищ в Беларуси руководят женщины.
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В учреждениях общего среднего образования республики работает свыше 115 тыс. учителей, из них в городах и поселках – 80 тыс., в сельской местности – 35 тыс., сообщает...
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