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УЕФА проведет новое расследование финансовой деятельности "Галатасарая"
УЕФА проведет новое углубленное расследование финансовой деятельности "Галатасарая". Турецкий клуб, как и "Пари Сен-Жермен", находится под наблюдением в связи с возможными нарушениями финансового фэйр-плей. Правила требуют, чтобы клубы-участники Лиги чемпионов и Лиги Европы стремились к безубыточности бизнеса, связанного с футболом.
В июне на "Галатасарай" уже были наложены санкции из-за нарушения данного правила. Турки обязались достичь полной безубыточности за период мониторинга вплоть до сезона-2021/22. На протяжении этого срока заявка команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы будет ограничена.
Также тогда было решено, что клуб заплатит штраф 15 миллионов евро, средства будут удержаны из призовых, полученных за выступление в еврокубках, причем 9 миллионов из них — условный штраф, который может быть отменен при соблюдении клубом ряда условий. Несмотря на тогдашнее урегулирование ситуации, сейчас дело "Галатасарая" будет рассматриваться заново, отмечает
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УЕФА проведет новое углубленное расследование финансовой деятельности "Галатасарая". Турецкий клуб, как и "Пари Сен-Жермен", находится под наблюдением в связи с...
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