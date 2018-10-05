В июне на "Галатасарай" уже были наложены санкции из-за нарушения данного правила. Турки обязались достичь полной безубыточности за период мониторинга вплоть до сезона-2021/22. На протяжении этого срока заявка команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы будет ограничена.





sport.ru . Также тогда было решено, что клуб заплатит штраф 15 миллионов евро, средства будут удержаны из призовых, полученных за выступление в еврокубках, причем 9 миллионов из них — условный штраф, который может быть отменен при соблюдении клубом ряда условий. Несмотря на тогдашнее урегулирование ситуации, сейчас дело "Галатасарая" будет рассматриваться заново, отмечает



