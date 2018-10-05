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В Саудовской Аравии на дороге нашли кровать с трупом

06.10.2018 08:58 — Разное | Партизан  
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Полиция Саудовской Аравии вечером в четверг обнаружила посреди шоссе в долине Талиа в 11 км от административного центра провинции Асир города Абха кровать, на которой под одеялом лежал мертвец.

Об этом сообщает сайт Akhabaar24.com. После осмотра полицейские и судмедэксперты установили, что тело принадлежит нелегальному мигранту, которого убили пулеметными выстрелами. Устанавливаются обстоятельства происшествия, разыскиваются виновные.

 
 
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Полиция Саудовской Аравии вечером в четверг обнаружила посреди шоссе в долине Талиа в 11 км от административного центра провинции Асир города Абха кровать, на...
 
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