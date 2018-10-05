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Налоговики напоминают: до 15 ноября необходимо уплатить имущественный налог

06.10.2018 08:41 — Разное | Партизан  
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Налоговая служба напомнила о необходимости уплаты имущественного налога до 15 ноября этого года. Имеются в виду: налог на недвижимость, земельный налог, налог за сдачу недвижимости в аренду.

Эти налоги платят собственники жилых домов, гаражей, садовых домиков, дач и других объектов недвижимости нежилого фонда должны своевременно уплатить налог. Среди них есть льготная категория граждан. К примеру, если в собственности имеется одна квартира, то плательщик освобождается от оплаты, если имеется 2 и более, то здесь необходимо уплачивать налог на недвижимость и ставка за квартиру будет 0,2 процента. Суммы налогов, которые предстоит выплатить, в каждом отдельном случае  варьируются,  и напрямую зависят от стоимости недвижимости и земельных участков.

Если будет оплата произведена после срока уплаты, установленной законодательством, после 15 ноября, плательщику будет исчислена пеня. Если сумма налога будет превышать больше 1 базовой (больше 24 рублей 50 копеек), то налоговый орган обязан будет привлечь такого налогоплательщика к административной ответственности. Она в размере 15 % от несвоевременно уплаченной суммы налога.

Кстати, при необходимости   предусмотрена возможность  уплаты имущественного  налога не только целиком, но и  частями.

 
 
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Налоговая служба напомнила о необходимости уплаты имущественного налога до 15 ноября этого года. Имеются в виду: налог на недвижимость, земельный налог, налог за...
 
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