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В Евросоюзе заявили о возможности новой войны на Балканах

06.10.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что если страны, входящие в ЕС, не отнесутся серьезно к стремлениям балканских стран стать частью союза, то это может вызвать новую войну в регионе.



Юнкер считает, что странам необходимо предоставить реалистичные планы по вступлению в ЕС, передает DW.

"Балканским странам предстоит долгий путь к вступлению. Предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он недостаточно ярко выражен", - заявил Юнкер.

Вступление в ЕС стран западных Балкан, согласно стратегии Еврокомиссии, отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности.

Напомним, что Евросоюз готовится до 2025 года провести следующую волну расширения за счет балканских стран. Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

 
 
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что если страны, входящие в ЕС, не отнесутся серьезно к стремлениям балканских стран стать частью союза, то это может...
 
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