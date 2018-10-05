В Евросоюзе заявили о возможности новой войны на Балканах









Юнкер считает, что странам необходимо предоставить реалистичные планы по вступлению в ЕС, передает DW.





"Балканским странам предстоит долгий путь к вступлению. Предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он недостаточно ярко выражен", - заявил Юнкер.





Вступление в ЕС стран западных Балкан, согласно стратегии Еврокомиссии, отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности.





Напомним, что Евросоюз готовится до 2025 года провести следующую волну расширения за счет балканских стран. Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.