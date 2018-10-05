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Прецедент: в Гродно коммунальщики объявили частичную амнистию для неплательщиков

06.10.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Неплательщикам за коммунальные услуги станет легче рассчитаться с долгами. В Гродно стартует акция «Встретим осень без долгов», передает телеканал «Гродно Плюс».

В городе задолженность по коммунальным услугам до 3-х месяцев имеют почти 4300 неплательщиков, это 78% имеющих просроченную задолженность. Сумма задолженности по данной категории – 150 тысяч рублей. Напомним, если длительное время не вносить плату за коммунальные услуги, размер набежавшей пени может даже превысить изначальную сумму задолженности. Согласно этой акции, плательщик с просроченной задолженностью за коммунальные услуги может заключить договор на реструктуризацию долга. Это так называемая рассрочка. Её можно заключить на срок от 2 до 12 месяцев. Сейчас уже заключено 17 таких договоров на общую сумму почти 80 тысяч белорусских рублей.

— Договор реструктуризации может быть заключен с любым гражданином. Единственное, если он проживает в доме ЖСПК, там необходимо получить согласие председателя ЖСПК, потому что это деньги общие, населения, которое проживает в этом же подъезде. Но если смотреть, кто приходит на договор реструктуризации, мы считаем, им нужно идти на помощь, потому что эта задолженность будет просто списана, в основном это малоимущие люди, — говорит Елена Орел, директор Единого информационного расчетно-справочного центра Гродно.

Кроме такой рассрочки, человек может обратиться за списанием пени. При условии полного погашения основного долга. Для этого необходимо обратиться с документами в расчётно-кассовый центр по месту жительства. Для решения вопроса списания пени потребуются справки о доходах и имущественном положении должников.
 
Теги: Гродно
 
 
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Неплательщикам за коммунальные услуги станет легче рассчитаться с долгами. В Гродно стартует акция «Встретим осень без долгов», передает телеканал «Гродно Плюс».
 
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