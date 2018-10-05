Фотофакт: в Жодино «учительницу с дредами» заменила «классическая классная»

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Фото Mlyn.by

Скульптура была примечательна. А народе ее окрестили «учительница с дредами». И охотно присаживались рядом за парту-скамейку. Однако в июле от скульптуры остались только крепления. А ко Дню учителя появилась «классическая классная».