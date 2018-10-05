«Проффесор» Янукович оказался еще и «феноменальным математиком»









«Во время разговора с Виктором Федоровичем Януковичем я выяснил, что у него феноменальная память и он феноменально считает!» — сказал адвокат и попросил присутствующих в зале судебных заседаний не смеяться.





По словам Горошинского, Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, поскольку подсчитал, что оно принесло бы стране убытки размером 200 миллиардов долларов.





«Виктор Янукович сделал больше, чем кто-либо, чтобы это соглашение было подписано! Как только он стал президентом, он взял курс на ЕС», — сообщил адвокат.





Горошинский добавил, что правительство Януковича хотело договориться с международными партнерами о более выгодных условиях для Украины.





В течение своей политической карьеры Янукович несколько раз попадал в курьезные ситуации. В 2004 году, заполняя анкету кандидата в президенты Украины, в графе «ученое звание» написал слово «проффесор». В 2010 году назвал писателя Антона Чехова «великим украинским поэтом», поэтессу Анну Ахматову нарек «Анной Ахметовой», а на встрече с жителями Львова объявил их «лучшими геноцидами страны».





Виктор Янукович покинул Украину после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.