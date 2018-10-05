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На МКАД столкнулись фура и две легковушки

06.10.2018 09:38 — Разное | Tut.by  
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5 октября около 20.30 на внутреннем кольце МКАД напротив съезда на улицу Скорины произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает отдел агитации и пропаганды столичной ГАИ.


Фото: Пост ГАИ / Telegram

Водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1964 года рождения, при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не уступил дорогу автомобилю Toyota и совершил с ней столкновение.


Фото: Пост ГАИ / Telegram

Фото: Пост ГАИ / Telegram

Toyota от удара развернуло и отбросило в автомашину Volkswagen Passat, которая двигалась по крайней левой полосе, а затем и в оградительный парапет. Пострадавших нет.

 
 
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