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На МКАД столкнулись фура и две легковушки
5 октября около 20.30 на внутреннем кольце МКАД напротив съезда на улицу Скорины произошло ДТП с участием трех автомобилей,
Водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1964 года рождения, при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не уступил дорогу автомобилю Toyota и совершил с ней столкновение.
Toyota от удара развернуло и отбросило в автомашину Volkswagen Passat, которая двигалась по крайней левой полосе, а затем и в оградительный парапет. Пострадавших нет.
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Пострадавших нет.
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