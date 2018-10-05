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Израиль счел С-300 "слепыми" перед F-35

06.10.2018 09:57 — Разное | Tut.by  
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Поставленные Россией в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 не способны обнаружить малозаметные истребители пятого поколения F-35I Adir, передает «Интерфакс» заявление министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.


Фото: topwar

По словам чиновника, поставка С-300 не скажется на планах по нанесению Израилем ударов по позициям на территории Сирии. «Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность», — заявил чиновник в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

Министр отметил, что С-300 не способны отследить F-35I Adir. «У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить», — подчеркнул чиновник.

Также Ханегби привел мнение члена военно-политического кабинета Израиля (туда входят ключевые министры правительства), согласно которому С-300 допускают уничтожение с воздуха и, возможно, на земле. «Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею», — отметил чиновник.

По словам министра, возможности С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.

В октябре бывший гендиректор головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли заявил, что часть технологий С-300 была украдена США. В сентябре автор The Drive Тайлер Роговей заметил, что F-35I Adir в случае необходимости уничтожат С-300, поскольку ВВС Израиля тренировались против С-300 много лет в Греции (и в США).

В том же месяце Россия отправила в Сирию четыре пусковых установки С-300. Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

В мае Израиль уничтожил сирийский зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».

В том же месяце Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II. Всего Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir.

Система С-300ПМ, поставленная в Сирию, основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Греция получила права на систему С-300ПМУ1 от Республики Кипр в 2006—2007 годах. Впоследствии с ЗРК российского производства проводились военные маневры, в которых принимали участие, в частности, США, Великобритания и Израиль. В свою очередь Республика Кипр приобрела С-300 у России еще в 1999 году, рассчитывая таким образом защитить себя от Турции.

 
 
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Поставка С-300 не скажется на планах по нанесению Израилем ударов по позициям на территории Сирии.
 
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