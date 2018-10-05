Иностранца приговорили к 6 месяцам колонии за незаконный въезд в Беларусь

Инцидент произошел 15 мая. Пьяный гражданин Польши на легковушке пытался прорваться в Беларусь через участок зеленой границы в объезд пунктов пропуска. «Опель» нарушителя в 500 метрах от границы обнаружила тревожная группа одной из погранзастав в Свислочском районе. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Суд Свислочского района рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.371 УК (незаконное пересечение границы).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Верховный суд.

Пьяный поляк пытался прорваться в Беларусь на автомобиле Подробнее