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Иностранца приговорили к 6 месяцам колонии за незаконный въезд в Беларусь

06.10.2018 10:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Иностранца приговорили к 6 месяцам колонии за незаконный въезд в Беларусь
АиФ

Инцидент произошел 15 мая. Пьяный гражданин Польши на легковушке пытался прорваться в Беларусь через участок зеленой границы в объезд пунктов пропуска. «Опель» нарушителя в 500 метрах от границы обнаружила тревожная группа одной из погранзастав в Свислочском районе. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Суд Свислочского района рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.371 УК (незаконное пересечение границы).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Верховный суд. 

Иностранца приговорили к 6 месяцам колонии за незаконный въезд в Беларусь
Пьяный поляк пытался прорваться в Беларусь на автомобиле
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Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима. К нему также применены принудительные меры безопасности и лечения от...
 
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