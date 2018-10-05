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Иностранца приговорили к 6 месяцам колонии за незаконный въезд в Беларусь
06.10.2018 10:02 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 15 мая. Пьяный гражданин Польши на легковушке пытался прорваться в Беларусь через участок зеленой границы в объезд пунктов пропуска. «Опель» нарушителя в 500 метрах от границы обнаружила тревожная группа одной из погранзастав в Свислочском районе. Объяснить свои действия мужчина не смог.
Суд Свислочского района рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.371 УК (незаконное пересечение границы).
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает
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Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима. К нему также применены принудительные меры безопасности и лечения от...
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