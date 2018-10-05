В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх

Рейсы будет выполнять Boeing-737. На борт он может взять 148 пассажиров. 8 октября самолет взлетит в небо с полной загрузкой и приземлится в Хургаде. По понедельникам и четвергам до 25 марта в этот курортный город крылатые машины будут переправлять гродненских туристов и не только.





В конце октября в Гродненском аэропорту открывается еще одно египетское направление – Шарм-Эль-Шейх. Рейсы запланированы также дважды в неделю и расписаны вплоть до 23 марта.

















Напомним, из Гродненского аэропорта в летнее время уже летают чартеры в Турцию, Черногорию, Болгарию. Египет станет очередной курортной страной, куда гродненцы смогут добираться, избегая продолжительных автомобильных трансферов к воздушным гаваням.