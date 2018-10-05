ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх

06.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Рейсы будет выполнять Boeing-737. На борт он может взять 148 пассажиров. 8 октября самолет взлетит в небо с полной загрузкой и приземлится в Хургаде. По понедельникам и четвергам до 25 марта в этот курортный город крылатые машины будут переправлять гродненских туристов и не только. 
 
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
 
В конце октября в Гродненском аэропорту открывается еще одно египетское направление – Шарм-Эль-Шейх. Рейсы запланированы также дважды в неделю и расписаны вплоть до 23 марта. 
 
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
В понедельник из Гродненского аэропорта вылетит первый самолет в Хургаду. На очереди рейсы в Шарм-Эль-Шейх
 
Напомним, из Гродненского аэропорта в летнее время уже летают чартеры в Турцию, Черногорию, Болгарию. Египет станет очередной курортной страной, куда гродненцы смогут добираться, избегая продолжительных автомобильных трансферов к воздушным гаваням. 
 
 
Фото из архива «ГП»
Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы будет выполнять Boeing-737. На борт он может взять 148 пассажиров. 8 октября самолет взлетит в небо с полной загрузкой и приземлится в Хургаде. По понедельникам и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Израильский министр: Российские С-300 не способны даже засечь наши F-35
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика