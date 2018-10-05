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Поход Бреста и Витебска за Европой и борьба "Шахтера" за серебро. Сюжеты второго дня 24 тура ЧБ

06.10.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
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5 октября начался 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. После него наступит международная пауза, во время которой наша сборная сыграет два важнейших матча.

В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В итоге минское «Торпедо» сумело вырваться оттуда, а вот «Луч» туда провалился.

Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть после «класико». БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.

Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча, при условии что ближайшие соперники будут побеждать. Вы верите в это? Впрочем, в футболе возможно все. Особенно после крупного поражения у себя на поле от греческого ПАОКа в Лиге Европы.


БАТЭ — чемпион? Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Что же, будем с интересом наблюдать сражения за серебряные награды, на которые претендуют три клуба. У «Шахтера» с минским «Динамо» по 45 очков, у «Витебска» — 44.

Как и год назад, будем смотреть за героическими попытками футболистов и тренерского штаба брестского «Динамо» преодолевать проблемы, которые им придумало руководство своими неоднозначными решениями по ходу сезона. Команда все еще настроена побороться за попадание в Лигу Европы через чемпионат страны. Но для этого им надо отыграть шесть баллов у «Витебска», который спустя 20 лет может вернуться в Европу.

Для команды Ясинского пришла хорошая новость от федерации футбола. Удовлетворено ходатайство Бруно Фурлана, который сыграет в матче этого тура против «Слуцка». Он отбыл двухматчевую дисквалификацию, и ему установлен шестимесячный испытательный срок.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

6 октября зрители увидят три матча:

ФК «Слуцк» — ФК «Витебск». 14.00;

«Днепр» — «Динамо» (Брест). 16.00;

ФК «Гомель» — «Шахтер». 18.00.

7 октября тур завершится тремя играми:

«Ислочь» — БАТЭ. 14.30;

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;

«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.

Положение в чемпионате после первого дня 24-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 22 18 3 1 40 13 57
2 Шахтер 22 13 6 3 29 11 45
3 Динамо (Минск) 22 13 6 3 26 13 45
4 ФК Витебск 22 13 5 4 35 15 44
5 Динамо (Брест) 22 10 8 4 38 23 38
6 Неман 23 11 5 7 28 22 38
7 Торпедо-БелАЗ 22 11 4 7 22 16 37
8 ФК Слуцк 23 11 3 9 25 21 36
9 ФК Гомель 23 7 5 11 14 25 26
10 ФК Минск 24 5 8 11 25 28 23
11 ФК Городея 24 5 7 12 17 28 22
12 ФК Смолевичи 23 5 6 12 17 27 21
13 Ислочь 23 4 9 10 12 27 21
14 Торпедо (Минск) 24 4 6 14 14 32 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 23 2 7 14 11 34 13

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Во второй день 24-го тура сыграют команды, которые претендуют на награды чемпионата и ведут борьбу за Лигу Европы.
 
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