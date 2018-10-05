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5 октября начался 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. После него наступит международная пауза, во время которой наша сборная сыграет два важнейших матча.

В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В итоге минское «Торпедо» сумело вырваться оттуда, а вот «Луч» туда провалился.

Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть после «класико». БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.

Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча, при условии что ближайшие соперники будут побеждать. Вы верите в это? Впрочем, в футболе возможно все. Особенно после крупного поражения у себя на поле от греческого ПАОКа в Лиге Европы.



БАТЭ — чемпион? Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Что же, будем с интересом наблюдать сражения за серебряные награды, на которые претендуют три клуба. У «Шахтера» с минским «Динамо» по 45 очков, у «Витебска» — 44.

Как и год назад, будем смотреть за героическими попытками футболистов и тренерского штаба брестского «Динамо» преодолевать проблемы, которые им придумало руководство своими неоднозначными решениями по ходу сезона. Команда все еще настроена побороться за попадание в Лигу Европы через чемпионат страны. Но для этого им надо отыграть шесть баллов у «Витебска», который спустя 20 лет может вернуться в Европу.

Для команды Ясинского пришла хорошая новость от федерации футбола. Удовлетворено ходатайство Бруно Фурлана, который сыграет в матче этого тура против «Слуцка». Он отбыл двухматчевую дисквалификацию, и ему установлен шестимесячный испытательный срок.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV .

6 октября зрители увидят три матча:

ФК «Слуцк» — ФК «Витебск». 14.00;



«Днепр» — «Динамо» (Брест). 16.00;



ФК «Гомель» — «Шахтер». 18.00.



7 октября тур завершится тремя играми:

«Ислочь» — БАТЭ. 14.30;



«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;



«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.



Положение в чемпионате после первого дня 24-го тура:

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