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Поход Бреста и Витебска за Европой и борьба "Шахтера" за серебро. Сюжеты второго дня 24 тура ЧБ
5 октября начался 24-й тур
В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В
Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть после «класико». БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.
Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча, при условии что ближайшие соперники будут побеждать. Вы верите в это? Впрочем, в футболе возможно все. Особенно после
Что же, будем с интересом наблюдать сражения за серебряные награды, на которые претендуют три клуба. У «Шахтера» с минским «Динамо» по 45 очков, у «Витебска» — 44.
Как и год назад, будем смотреть за героическими попытками футболистов и тренерского штаба брестского «Динамо» преодолевать проблемы, которые им придумало руководство своими неоднозначными решениями по ходу сезона. Команда все еще настроена побороться за попадание в Лигу Европы через чемпионат страны. Но для этого им надо отыграть шесть баллов у «Витебска», который спустя 20 лет может вернуться в Европу.
Для команды Ясинского пришла хорошая новость от федерации футбола. Удовлетворено ходатайство Бруно Фурлана, который сыграет в матче этого тура против «Слуцка». Он отбыл двухматчевую дисквалификацию, и ему установлен шестимесячный испытательный срок.
Все игры можно смотреть на
6 октября зрители увидят три матча:
ФК «Слуцк» — ФК «Витебск». 14.00;
«Днепр» — «Динамо» (Брест). 16.00;
ФК «Гомель» — «Шахтер». 18.00.
7 октября тур завершится тремя играми:
«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;
«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.
Положение в чемпионате после первого дня 24-го тура:
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Во второй день 24-го тура сыграют команды, которые претендуют на награды чемпионата и ведут борьбу за Лигу Европы.
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