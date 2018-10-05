6 октября — День архивиста. Ирина Шуликова о работе Быховского районного архива

Быховский районный архив много лет возглавляет Ирина Шуликова. Она убеждена, что работа, которой занимается, не столько рутинная, сколько интересная и разносторонняя. Правда, для этого требуются собранность и усидчивость, а также умение систематизировать огромный поток информации. Об этом мы и беседовали с заведующей вышеупомянутого государственного учреждения накануне профессионального праздника архивистов.





— Известный академик АН СССР Дмитрий Лихачев некогда говаривал, что архивы — народная память, противостоящая уничтожающей силе времени. И это очень меткое изречение большого ученого сущая правда, подтверждаемая тем же самым временем. Люди ведь не только рождаются, но и уходят из жизни, меняются события, реорганизовываются или появляются новые предприятия, организации, учреждения. Потому и нужны архивы, чтобы сохранять и приумножать вместе с происходящими у нас событиями историю, предоставлять физическим и юридическим лицам всю необходимую информацию, в которой они нуждаются — рассказывает Ирина Валентиновна. — Сегодня в районном архиве находится 71 фонд, а также 5083 дела по личному составу. Хранятся они 75 лет и касаются пенсионного обеспечения. Это приказы, личные карточки уволенных, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости. Кроме того, есть документы постоянного срока хранения — уставы, положения об организации, протоколы, решения, годовые программы, штатные расписания, другие документы.

Кроме того, что постоянно оказывается помощь обратившимся за архивными данными различным организациям, ведется контроль за состоянием документов, а когда возникает необходимость, то начинается процесс реставрации тех или иных документов, чтобы будущее поколение тоже имело возможность ими воспользоваться.

Заведующая архивом убеждена, что руководители трудовых коллективов, бухгалтерские и кадровые службы предприятий и организаций района должны понимать, что их работа с документами не только важна и ответственна, но и обязывает с этими документами бережно обращаться.

В районный архив ежедневно обращаются также граждане, интересующиеся в основном вопросами подтверждения трудового стажа и размера заработной платы в разные годы их трудовой деятельности. В таких щепетильных вопросах от качества исполнения запросов зависит дальнейшая судьба человека в плане материального пенсионного обеспечения, его дальнейшего жизненного обустройства. И моя собеседница приводит характерный пример, когда к ней недавно обратилась жительница деревни Кипячи Ямницкого сельсовета. Более 15 лет она работала в Российской Федерации. Теперь вот убедительно просила найти документ, подтверждающий также ее трудовую деятельность в одной из организаций Быховщины, чтобы правильно оформить и получать достойную пенсию…

Ирине Валентиновне пришлось приложить не мало усилий для подтверждения трудового стажа обратившейся женщины, так как названная ею организация в настоящее время не существует.

Делают запросы, связанные с восстановлением родства, как наши, так и иностранные граждане из дальнего и ближнего зарубежья: Канады, Австралии, Германии, Казахстана, Польши, России, Украины. Там, особенно в сопредельных с Беларусью странах, проживает немало наших земляков, которым нужны документы, подтверждающие их прежнее проживание, трудовую деятельность на территории, пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Только с начала текущего года выдано 105 таких архивных справок и выписок.

Возникла необходимость в ближайшей перспективе создать подборку документов, которые бы свидетельствовали, в каких деревнях нашего района с 30-х и по 70-е годы прошлого столетия действовали начальные школы . Ведь сегодня не только таких учреждений образования, но и ряда сельских населенных пунктов уже не существует. Такая информация будет представлять интерес не только краеведам, но, возможно, и отделу по образованию райисполкома.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.