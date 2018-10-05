Архитектурное богатство Беларуси собрали под одной крышей

Архитектурные памятники Беларуси собрали под одной крышей. Во Дворце независимости в Минске прошла презентация художественного проекта «Наследие Беларуси».

Его авторы с помощью фотографий, документальных фильмов и книг-альбомов показывают архитектурное богатство страны: древние храмы, дворцы, замки и усадьбы.

Книга «Наследие Беларуси» состоит из более чем 400 фотографий. Все изображенные в глянце объекты отреставрированы, и пользуются сегодня популярностью среди туристов.

«Эта книга как большой пригласительный билет в Беларусь. Я считаю, это гениально – собрать все в одно, чтобы было доступно и понятно. Там действительно достаточно много информации», – сказала чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Беларуси Кристина Йоханнессон.

«Мы должны говорить о том, что все эти объекты, а в списке историко-культурного наследия Беларуси более 5000 тысяч, являются предметом гордости для всего белорусского народа», – отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Главная цель этого выставочного проекта – привлечь интерес к Беларуси и к ее памятникам истории, культуры и архитектуры.