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Архитектурное богатство Беларуси собрали под одной крышей
06.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Архитектурные
Его авторы с помощью фотографий, документальных фильмов и книг-альбомов показывают архитектурное богатство страны: древние храмы, дворцы, замки и усадьбы.
«Эта книга как большой пригласительный билет в Беларусь. Я считаю, это гениально – собрать все в одно, чтобы было доступно и понятно. Там действительно достаточно много информации», – сказала чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Беларуси Кристина Йоханнессон.
«Мы должны говорить о том, что все эти объекты, а в списке историко-культурного наследия Беларуси более 5000 тысяч, являются предметом гордости для всего белорусского народа», – отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
Главная цель этого выставочного проекта – привлечь интерес к Беларуси и к ее памятникам истории, культуры и архитектуры.
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