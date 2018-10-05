В результате происшествия рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту проверку проводит Следственный комитет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет: в Могилеве от удара током погиб 37-летний рабочий
06.10.2018 11:00 — Разное | Аргументы и факты
В результате происшествия рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту проверку проводит Следственный комитет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Трагедия произошла 4 октября.
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