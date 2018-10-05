ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» будет затруднено движение транспорта

06.10.2018 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» будет затруднено движение транспорта
Фото из открытых источников

Как сообщили представители ГТК Республики Беларусь, с 8 по 12 октября 2018 года в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе будет изменена организация движения транспорта.

С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» будет затруднено движение транспорта Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет

В частности, весь транспорт будет следовать на выезд из нашей страны только по одной полосе движения. Это связано с ремонтными работами. Не исключено, что движение транспорта будет затруднено.

Сотрудники ГТК рекомендуют заранее планировать свой маршрут и в случае необходимости пользоваться альтернативными пунктами пропуска. Ожидается, что движение транспорта будет восстановлено в полном объеме 13 октября.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение пяти дней в пункте пропуска будут проходить ремонтные работы дорожного полотна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Онлайн трансляция торжественного открытия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика