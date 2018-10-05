С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» будет затруднено движение транспорта

Как сообщили представители ГТК Республики Беларусь, с 8 по 12 октября 2018 года в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе будет изменена организация движения транспорта.

В частности, весь транспорт будет следовать на выезд из нашей страны только по одной полосе движения. Это связано с ремонтными работами. Не исключено, что движение транспорта будет затруднено.

Сотрудники ГТК рекомендуют заранее планировать свой маршрут и в случае необходимости пользоваться альтернативными пунктами пропуска. Ожидается, что движение транспорта будет восстановлено в полном объеме 13 октября.