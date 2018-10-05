Фура и две легковушки столкнулись на МКАД

Фото ГАИ Минска

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской кольцевой дороге произошла авария с участием фуры и двух легковушек, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 5 октября напротив съезда на ул. Скорины на внутреннем кольце МКАД. "Около 20.30 водитель грузового автомобиля Scania при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не уступил дорогу Toyota и столкнулся с ней. Toyota от удара развернуло и отбросило в автомашину Volkswagen, которая ехала по крайней левой полосе, а затем и в оградительный парапет", - рассказали в ГАИ.

Как проинформировали в Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.-0-

Фото ГАИ Минска