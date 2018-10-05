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Фура и две легковушки столкнулись на МКАД

06.10.2018 10:01 — Разное | БелТА  
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Фура и две легковушки столкнулись на МКАД
Фото ГАИ Минска

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской кольцевой дороге произошла авария с участием фуры и двух легковушек, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 5 октября напротив съезда на ул. Скорины на внутреннем кольце МКАД. "Около 20.30 водитель грузового автомобиля Scania при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не уступил дорогу Toyota и столкнулся с ней. Toyota от удара развернуло и отбросило в автомашину Volkswagen, которая ехала по крайней левой полосе, а затем и в оградительный парапет", - рассказали в ГАИ.

Как проинформировали в Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.-0-

Фото ГАИ Минска

 
Теги: Минск
 
 
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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской кольцевой дороге произошла авария с участием фуры и двух легковушек, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария...
 
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