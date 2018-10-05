ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай приготовился обрушить доллар 

06.10.2018 11:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, правительство страны уже дало соответствующее поручение национальным и мировым инвестбанкам. Они должны будут собрать необходимый объем бумаг и предложить их новым покупателям.

К продаже будут предложены казначейские облигации США со сроками погашения в пять, десять и 30 лет.

Это будет уже вторая распродажа Китаем американских бумаг в 2018 году и всего третья с 2004 года. В июле Пекин уже избавился от облигаций на 7,7 миллиарда долларов.

Как пишет издание, если Китаю удастся найти покупателей, это произойдет на фоне торговой войны с США и переходом инвесторов в американскую экономику. Таким образом, цена облигаций, которая в последние месяцы росла, снизится, а доходность — вырастет. Полученные доллары Китай, скорее всего, тоже продаст, что приведет к снижению курса американской валюты.

Тем не менее, Китай останется крупнейшим иностранным инвестором в госдолг США. На данный момент он владеет бумагами на 1,17 триллиона долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла Монсеррат Кабалье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика