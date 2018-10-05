Умерла Монсеррат Кабалье

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Певица была госпитализирована с сентября из-за проблем с желчным пузырем.По информации издания, в воскресенье пройдет церемония прощания. Похоронысостоятся в понедельник, 8 октября.Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в 1933 году, обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео, в 1956 году дебютировала в Базельской опере. После выступала в известнейших театрах мира: «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, «Ла Скала» в Милане и в «Ковент-Гардене» в Лондоне.Ее певческий голос — лирико-драматическое сопрано. Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Ее репертуар был огромен и насчитывал 88 ролей и около 800 камерных произведений. На свою карьеру Кабалье исполняла самые разнообразные партии от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.Любителям рок-музыки Кабалье известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня, посвященная родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.