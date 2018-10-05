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Также воздержание от алкогольных напитков в течение месяца налаживает сон и помогает концентрации внимания, а количество жира в печени сокращается на 20%.Специалисты заявляют, что воздержание от алкоголя имеет много других преимуществ.Они проанализировали группу добровольцев, которых разделили на пьющих и мало пьющих. Всех участников предварительно взвесили, измерили у них артериальное давление, обследовали печень. Были также проведены анализы крови для определения риска развития рака.Волонтеры заполнили вопросники, которые оценивали их психическое здоровье и качество сна. Половина участников продолжали пить как обычно, а остальные исключили алкоголь на четыре недели.Уже через восемь дней часть участников сказали, что чувствует себя удивительно хорошо.Когда тесты на здоровье были повторены после месяца без алкоголя, у всех добровольцев, отказавшихся от спиртных напитков, отмечалось улучшение состояния, уменьшение веса.Добровольцы также сообщили, что они лучше спят, у них улучшилась концентрация и вообще они чувствуют себя здоровее.Важным фактом стало сокращение жира в печени, который на 20% уменьшился у людей с интенсивным употреблением алкоголя и на 10% - у мало пьющих.Циркулирующие маркеры рака в крови также снизились.После окончания эксперимента любители выпить могли свободно вернуться к своим обычным привычкам, но исследователи продолжали следить за их здоровьем еще три недели.Оказалось, что эти люди сократили употребление алкоголя на 70 процентов, а некоторые отказались от алкоголя полностью.В целом результаты говорят о том, что исключение алкоголя, даже на короткое время, приносит пользу здоровью человека.Ученые предупреждают, что злоупотребление спиртными напитками связано со всеми болезнями - печени и сердца, раком и деменцией.Согласно исследованию Университета Шеффилда, четверть пьющих не придерживается рекомендаций медиков и пьет более 14 единиц алкоголя в неделю.