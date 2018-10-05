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Исключив "это", можно избежать рака, давления и жира в печени
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Также воздержание от алкогольных напитков в течение месяца налаживает сон и помогает концентрации внимания, а количество жира в печени сокращается на 20%.
Специалисты заявляют, что воздержание от алкоголя имеет много других преимуществ.
Они проанализировали группу добровольцев, которых разделили на пьющих и мало пьющих. Всех участников предварительно взвесили, измерили у них артериальное давление, обследовали печень. Были также проведены анализы крови для определения риска развития рака.
Волонтеры заполнили вопросники, которые оценивали их психическое здоровье и качество сна. Половина участников продолжали пить как обычно, а остальные исключили алкоголь на четыре недели.
Уже через восемь дней часть участников сказали, что чувствует себя удивительно хорошо.
Когда тесты на здоровье были повторены после месяца без алкоголя, у всех добровольцев, отказавшихся от спиртных напитков, отмечалось улучшение состояния, уменьшение веса.
Добровольцы также сообщили, что они лучше спят, у них улучшилась концентрация и вообще они чувствуют себя здоровее.
Важным фактом стало сокращение жира в печени, который на 20% уменьшился у людей с интенсивным употреблением алкоголя и на 10% - у мало пьющих.
Циркулирующие маркеры рака в крови также снизились.
После окончания эксперимента любители выпить могли свободно вернуться к своим обычным привычкам, но исследователи продолжали следить за их здоровьем еще три недели.
Оказалось, что эти люди сократили употребление алкоголя на 70 процентов, а некоторые отказались от алкоголя полностью.
В целом результаты говорят о том, что исключение алкоголя, даже на короткое время, приносит пользу здоровью человека.
Ученые предупреждают, что злоупотребление спиртными напитками связано со всеми болезнями - печени и сердца, раком и деменцией.
Согласно исследованию Университета Шеффилда, четверть пьющих не придерживается рекомендаций медиков и пьет более 14 единиц алкоголя в неделю.
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Отказ от алкоголя в течение одного месяца снижает кровяное давление, риск развития рака.
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