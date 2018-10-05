В пророчествах Ванги отыскали дату падения Путина

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«Когда подойдет к концу правление российского руководителя государства?».

Ее пророчества не обошли стороной нынешнего главу России: целительница уверила всех, что российский президент будет управлять страной совсем недолго, передаетТак, известная болгарская ясновидящая, когда еще была жива, предсказала, что правление Владимира Путина закончится до конца 2018 года. Сбудутся предсказания всемирно известной ясновидицы или нет, мы узнаем совсем скоро.Еще более 30 лет назад прорицательница рассказала писателю, о котором на тот момент знали еще не все. В то время нынешний президент РФ только начал говорить о том, что хочет добиться многого в политической сфере.Ванга отметила, что будет время, когда ничего не останется, кроме известности о Путине и Федерации. После того как болгарка сказала такие слова, управлять страной стал другой политик. Ранее ее слова никто не воспринял буквально. Многих интересует вопрос:В это же время прорицательница сообщила, что распадется Советский Союз, а РФ станет самостоятельной страной. Согласно предсказаниям болгарки, до 2040 года люди будут наблюдать воссоединение 3 государств: РФ, КНР и Индии. Также она отметила, что небольшие поселения пострадают от наводнений и землетрясений. Целительница подчеркнула, что во многих странах наступит период краж, махинаций и разрухи.Ванга говорила, что в 2018 году победит на выборах Владимир Путин, но уход его будет неожиданным для всех.