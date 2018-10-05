Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания‍

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ТАСС

Оба спортсмена уложились в легкую весовую категорию.Во время битвы взглядовпопытался спровоцировать потасовку, ударивпо рукам, однако россиянин не ответил. После этого ирландец замахнулся на чемпиона UFC ногой, но драки удалось избежать.После инцидента бойцы произнесли речи и завершили церемонию.6 октября россиянин Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.Ранее сообщалось, что на взвешивании Нурмагомедова и Макгрегора произошла драка между фанатами.