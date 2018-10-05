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Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
© AP Photo/John Locher
Оба спортсмена уложились в легкую весовую категорию.
Во время битвы взглядов Макгрегор попытался спровоцировать потасовку, ударив Нурмагомедова по рукам, однако россиянин не ответил. После этого ирландец замахнулся на чемпиона UFC ногой, но драки удалось избежать.
После инцидента бойцы произнесли речи и завершили церемонию.
6 октября россиянин Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее сообщалось, что на взвешивании Нурмагомедова и Макгрегора произошла драка между фанатами.
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В Лас-Вегасе прошла торжественная церемония взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата.
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