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Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания‍

06.10.2018 10:08 — Разное | UDF  
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© AP Photo/John Locher
В Лас-Вегасе прошла торжественная церемония взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в преддверии боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

Оба спортсмена уложились в легкую весовую категорию.

Во время битвы взглядов Макгрегор попытался спровоцировать потасовку, ударив Нурмагомедова по рукам, однако россиянин не ответил. После этого ирландец замахнулся на чемпиона UFC ногой, но драки удалось избежать.

После инцидента бойцы произнесли речи и завершили церемонию.

6 октября россиянин Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее сообщалось, что на взвешивании Нурмагомедова и Макгрегора произошла драка между фанатами.

 
 
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В Лас-Вегасе прошла торжественная церемония взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата.
 
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