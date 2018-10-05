Белорусам хотят рекордно повысить пенсии

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Правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. Если это случится, то это будет, по словам премьер-министра Сергея Румаса, рекордным годовым повышением пенсий.FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько получают в других странах на заслуженном отдыхе и как белорусские выплаты отличаются от заграничных.Белорусские пенсионеры в среднем получили в августе 364 рубля. Эта сумма на 34 рубля больше, чем в июле. Напомним, в Беларуси с 1 августа выросли трудовые пенсии. С этого месяца также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии. Власти планируют поднять в этом году соотношение пенсий к средней зарплате по стране до 40%.В России средний размер пенсии в августе составил 434 рубля по курсу Нацбанка (13363 тысяч российских рублей). Реальный размер с поправкой на инфляцию средней ежемесячной пенсии в России в августе 2018 года вырос на 0,3% по сравнению с августом прошлого года.Напомним, в России с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом. Женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины — в 65 лет. Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.В Украине средний размер пенсии в июле составил 196 рублей (562,40 гривен).В 2011 году там началось повышение женского пенсионного возраста до 60 лет и его уравнивание с мужским. В 2017 году минимальный трудовой стаж для получения пенсии был увеличен до 25 лет, а в следующем году планируется ввести обязательную страховую составляющую пенсии.Средняя пенсия в Литве при необходимом трудовом стаже на июль 2018 года составляла 800 рублей (323,75 евро).Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте подписала поправки к 26 законам, связанным с переменами в пенсионной и налоговой системе. Новые поправки создают условия для накопления работающими большей пенсии. Им предоставляют возможность делать дополнительные отчисления — больше установленного в законе минимума, и воспользоваться налоговыми льготами.В Латвии средний размер начисленных пенсий в июне 2018 года составил 889 рублей (360 евро). С 1 октября будут проиндексированы государственные пенсии по старости, по инвалидности, по выслуге лет и по потере кормильца, а также государственные возмещения, начисленные до 30 сентября 2018 года.Индексации подлежат пенсии или их части, не превышающие 382 евро. Если пенсия более 382 евро, то 382 евро будут проиндексированы, остальная сумма останется не индексированной.В Эстонии во втором квартале этого года средняя пенсия по старости составляла 1112 рубля (449,9 евро в месяц). Это на 40 евро или на 9,7% больше, чем годом ранее. Средняя пенсия в Эстонии с апреля следующего года вырастет почти на 7%.