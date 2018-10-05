Под Оршей автомобиль с женщиной и ее семилетним сыном вылетел в кювет

Как стало известно, водитель легкового автомобиля двигалась по трассе М8 в сторону Могилева. Вместе с ней в машине ехал семилетний ребенок.

Неподалеку от населенного пункта Шатравино водитель не учла погодные условия, выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия женщина получила ушибы. 7-летний мальчик не пострадал. Представители ГАИ Витебска обратили особое внимание на то, что ребенок перевозился в детском удерживающем кресле.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.