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Под Оршей автомобиль с женщиной и ее семилетним сыном вылетел в кювет

06.10.2018 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Оршей автомобиль с женщиной и ее семилетним сыном вылетел в кювет
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, водитель легкового автомобиля двигалась по трассе М8 в сторону Могилева. Вместе с ней в машине ехал семилетний ребенок.

Под Оршей автомобиль с женщиной и ее семилетним сыном вылетел в кювет В Орше маршрутка на пешеходном переходе насмерть сбила 50-летнюю женщину

Неподалеку от населенного пункта Шатравино водитель не учла погодные условия, выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия женщина получила ушибы. 7-летний мальчик не пострадал. Представители ГАИ Витебска обратили особое внимание на то, что ребенок перевозился в детском удерживающем кресле.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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