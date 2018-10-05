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Режиссер Олег Сенцов объяснил, почему прекратил голодовку

06.10.2018 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Режиссер Олег Сенцов объяснил, почему прекратил голодовку

Последнее обследование показало, что у политзаключенного"полетели" внутренние органы

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в письме сестре Наталье Каплан рассказал о своем состоянии здоровья и объяснил, почему прекращает голодовку. Об этом сообщает "Фокус" с ссылкой на "Громадське".

"Наташа, привет. Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из него (из голодания, - ред.)", - пишет политзаключенный.

Он сообщил, что в последнее время у него резко ухудшилось самочувствие.

"Последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все. Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище...", - говорится в сообщении.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов принял решение прекратить голодовку под давлением российских тюремщиков, которые грозились начать принудительно кормить его.

 
 
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Последнее обследование показало, что у политзаключенного"полетели" внутренние органы
 
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