Госсекретарь США прибыл в Токио

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Токио в субботу в рамках своего восточноазиатского турне, где у него запланированы переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ и главой МИД этой страны Таро Коно, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что темой переговоров американской и японской сторон станет северокорейская политика. Затем М.Помпео посетит КНДР, где, как ожидается, встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время перелета в Японию М.Помпео заявил находившимся на борту самолета журналистам, что цель его визита в Пхеньян заключается в том, чтобы "убедиться, что мы понимаем, чего в действительности пытается достичь каждая из сторон".

Он выразил надежду, что по итогам его визита в КНДР стороны, возможно, объявят место и дату встречи нового саммита президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

В рамках турне М.Помпео также посетит КНР и Южную Корею.

Первый саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре.