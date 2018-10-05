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Байкеры закроют мотосезон 6 октября в Бресте

06.10.2018 09:52 — Разное | Интерфакс  
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В субботу, 6 октября, в Бресте пройдет торжественное закрытие мотосезона 2018 года, сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Это уже стало своего рода традицией у байкеров (мотоциклистов). Уже несколько лет подряд по окончании сентября брестские мотоциклисты собираются на одной из площадок города, чтобы подвести итоги, показать брестчанам свою технику, поучаствовать в конкурсах и поделиться планами на предстоящие несколько месяцев вынужденного простоя. Обычно в зимний период мотолюбители приводят в порядок свою технику, чтобы в следующем сезоне выехать на улицы города на обновленных мотоциклах", - рассказали в Госавтоинспекции.

Сбор мотоциклистов начнется в 14.00 на парковке Ледового дворца. В сопровождении эскорта ГАИ колонна проследует до Мемориального комплекса "Брестская  крепость-герой".

"Следует отметить, что в мотосезоне текущего года на территории Брестской области удалось не допустить роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов", - сообщили представители Госавтоинспекции.

В связи с проведением мотопарада с 15.00 до 15.30  будет ограничено движения транспорта по маршруту: Ледовый дворец - разворот на ул.Московская - улица 28 Июля - Варшавское шоссе - улица Зубачева — улица Героев Обороны Брестской Крепости - северные ворота комплекса "Брестская крепость-герой".

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу, 6 октября, в Бресте пройдет торжественное закрытие мотосезона 2018 года, сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
 
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