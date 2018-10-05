Как отмечали День пожилого человека в Брестском районе

1 октября традиционно отмечается Международный день пожилого человека. Пожилые люди –кто они? Слово «пожилой» не имеет ничего общего со словом «старый». Пожилой человек – это тот, кто пожил среди людей, кто в этой жизни стал добрее и умнее, а значит, это праздник мудрости и воспоминаний. Такой праздник под названием «Для тех, кто молод сердцем и душой» прошел 3 октября 2018 года в СДК дер. Ковердяки. Гостям мероприятия – жителям близлежащих деревень Скоки, Выстычи, Ковердяки Брестского района была представлена разнообразная программа.



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О возможностях, которые предоставляет ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста, рассказала заведующая отделения Тришина Екатерина Михайловна. Занятия в кружках этого отделения способствуют общению, поддержанию активного долголетия и развития в творческом плане людей «золотого возраста».



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Председатель правления Брестского областного отделения ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья» Бондарева С.Н. рассказала о волонтерской группе пожилых людей, члены которой опекают более старших односельчан - людей военного поколения. Уникальная волонтерская группа создана благодаря проекту «Организация качественного ухода и активного досуга для пожилых людей военного поколения» в рамках гуманитарной программы «Место встречи: диалог» германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее».

Продолжили программу увлекательные конкурсы «Собери внука в школу», «Картошка», «Нитки», «Лучшая песня про осень», которые определили самых активных, ловких и энергичных «бабушек». На вопросы ведущих «В чем секрет Вашей молодости?», «У кого больше всего внуков?», «Как Вы справляетесь с плохим настроением», «Какое блюдо Вас выручает, когда гости приходят неожиданно?» тут же находись ответы. Конкурс «Музыкальные инструменты»-импровизированное исполнение известных песен с использованием подручных инструментов получился самым зажигательным.

На протяжении всего праздника звучали музыкальные поздравления от солистов дома культуры Михаила Гришина, Елены Антусевич и Александра Береста. Тепло встречали сельские жители выступление ансамбля песни ветеранов труда «Ветеран» под руководством Владимира Лабковича. В исполнении хора звучали песни на стихи поэтессы Якимук Марии Семеновны, жительницы деревни Ковердяки. В заключении праздника всех ждало чаепитие с угощениями, предоставленными БОО ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья» в рамках реализуемого проекта.