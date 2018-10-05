Агент из Лунинца. Что за белорус сдал американцам россиянку Анну Чапман

В 2010 году в США разразился шпионский скандал с участием Анны Чапман, которую обвинили в работе на российскую разведку. Московский окружной военный суд признал, что ее, а также других российских шпионов сдал американцам уроженец Лунинца Александр Потеев. TUT.BY узнал подробности биографии этого человека, который, как пишут в СМИ, жив и проживает во Флориде.



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Бойцы первого состава группы спецназа КГБ СССР «Зенит». Стоит третий слева — Александр Потеев. Фото: Википедия

В 2011-м полковника Службы внешней разведки Потеева приговорили к 25 годам тюремного заключения, лишили воинского звания и наград. Правда, за решетку он так и не попал: судебный процесс проходил заочно, а жена Потеева заявила, что не знает, где находится ее супруг.

Александр Потеев родился в 1952 году в Лунинце. Его отец танкист Николай Потеев (родом из Рогачева) остался в этом городе после войны и работал директором райбыткомбината. Он прошел всю войну и получил звезду Героя Советского Союза. Позже Потеева-старшего вновь призвали в армию. Он скончался в 1972-м году и похоронен на престижном Московском (Восточном) кладбище в Минске.

Идеологически выверенная биография отца, несомненно, помогла сыну. Окончив школу и отслужив в армии, Александр Потеев по совету отца поступил в минскую школу КГБ . Как сообщала «Новая газета», в период учебы начинающий чекист женился на своей землячке Марине, у них появилась дочь, через три года родился сын.

Потеев начал службу в управлении КГБ по Брестской области, позже был переведен в Минск. При этом начальник центра информации и общественных связей КГБ Беларуси Александр Антонович сообщил в 2010 году БелаПАН, что «человек с такими фамилией, именем и отчеством не служил ни в КГБ БССР, ни в КГБ Беларуси».

Впрочем, работу Потеева в КГБ БССР подтвердил экс-сотрудник КГБ СССР Федор Яковлев. В интервью агентству REGNUM он также рассказал , что познакомился с будущим двойным агентом в январе 1979 года. Яковлев и Потеев учились в одной группе на курсах усовершенствования офицерского состава. Больше они были известны как «школа диверсантов», поскольку на них готовились кадры для спецназа КГБ СССР.

Действие происходило в Москве или Подмосковье, поскольку в 1978-м Потеева перевели на работу в центральный аппарат КГБ.

Как вспоминал Яковлев, в 1979 году его и Потеева отправили в Афганистан в составе группы спецназа КГБ «Зенит». В 1981 году они снова пересеклись в Афганистане в кабульской группе спецназа КГБ «Каскад-2».

Служба в Афганистане стала для белоруса трамплином для дальнейшей карьеры. Он был награжден орденом Красной Звезды. Но главное, его приняли в Краснознаменный институт (теперь Академия внешней разведки), после окончания которого Потеев попал в Первое (разведывательное) управление КГБ СССР. Он работал под прикрытием в советском (затем российском) посольстве в США, представительстве России в ООН.

В 2000-м его назначили заместителем начальника Управления «С» (нелегальная разведка), в котором он возглавлял 4-й (американский) отдел.

Спустя десять лет Потеев по поддельному паспорту выехал через Беларусь, Украину и Германию на Запад. Почему высокопоставленный полковник Службы внешней разведки стал предателем? Источник «Новой газеты», который был хорошо знаком с семьей Потеева, считал , что причина — в его семье. Жена, дочь и сын российского разведчика работали в США.

— Скорее всего, американцы «зацепили» жену Потеева или его дочь. Все в управлении знали, что они оказывали «консультативные» услуги по размещению денег в Америке нашим (то есть российским. — Прим. TUT.BY) чиновникам, чекистам и разному сброду, наворовавшему миллионы. Разумеется, не за просто так. Некоторые особняки, недвижимость оформлялись ими на подставные фирмы. Скорее всего, налоговая служба США или министерство финансов заинтересовались мамой и дочкой. И Потееву сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. А там пошло-поехало.