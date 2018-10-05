«Властелин колец» на стекле. Витраж брестчанки получил Гран-при в Минске

Героиня Zarya.by прямо с порога решает расставить все точки над «i». По образованию она вовсе не художник, а историк-религиовед. Наверное, отсюда ее огромный интерес к витражной росписи. Девушка любит путешествовать и во время своих поездок обязательно включает в маршрут церкви, костелы и соборы, где сохранились старинные рисунки на стекле. А с недавних пор роль простого созерцателя перестала ее устраивать. Так, Валя Новикова взяла в руки кисточки и краски и решила сама попробовать себя в этом виде искусства. Получилось круче, чем можно было себе представить. Первая работа и – сразу Гран-при.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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На самом деле история этого витража больше бытовая, нежели какая-то возвышенная. В квартире затевался небольшой косметический ремонт, и Валя решила внести в интерьер свежие краски, заменив обычную тюлевую занавеску на балконной двери оригинальным витражом. Вопроса, что рисовать, у девушки даже не возникло. Несколько лет подряд она коллекционировала у себя на компьютере эскизы китайского художника Цзянь Го, который изображает различные сюжеты из книг и фильмов в стиле витража.

– У него множество артов на все лады, причем многие сюжетные линии прорисованы в десятках вариантов. Я посидела, подумала, что можно как-то логично скомпоновать их в единую картину. А поскольку мне как раз под руку попался «Властелин колец», то так родилась идея изобразить знаменитый эпизод из книги – отплытие в Валинор, то есть на Запад. Этот момент оказался весьма кстати, ведь мой балкон как раз выходит на западную сторону, – смеется Валя.

В эльфийскую тематику с замками и кораблями девушка отлично вписала «кусочки» уже реальных соборных витражей, а раму украсила элементами, похожими на листья папоротника, что очень гармонично дополнило концепцию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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– Перенимать опыт мне было не у кого, лично я не знаю в Бресте мастеров, которые занимались бы витражной росписью на окнах, – говорит Валя. – Поэтому пришлось всему учиться самой. Фактически с нуля. Благо, в интернете полно информации, и любой может попробовать себя в этом деле.

Каких-либо хитрых приспособлений для витражной росписи не нужно. Здесь используются специальные краски, которые наносятся тонкими кисточками либо даже иголкой, а контуры выдавливаются прямо из тюбика с очень узким носиком. Поэтому работа витражиста считается ювелирной: у мастера должна быть очень твердая рука, которой непозволительно даже на миг дрогнуть, иначе контур пойдет зигзагом, а не ровной линией.

– Но самые большие враги – это пыль и пузыри, – рассказывает Валентина. – В обычной квартире, где регулярно проводится влажная уборка, первый момент не такой уж и критичный. Гораздо больше хлопот мне создавала кошка, которая то и дело пыталась внести свой вклад, пару раз наступив на витраж и оставив там шерстинки, которые потом приходилось вылавливать.

Пузыри, которые иногда выдавливаются из тюбика вместе с краской, тоже недопустимы на витраже. Их обычно разгоняют кисточкой, не давая засохнуть. Кстати, кисточка в руках мастера, который расписывает стекло, практически не знает покоя, она все время в движении. Ведь витражная краска, как вода: даже при небольшом уклоне стекает, застывает наплывом, отчего портится вид картины, поэтому ее надо постоянно «подгонять» в нужное место.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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РУКА ТЕРМИНАТОРА

Над своим первым витражом, кстати, совсем не маленьким (его размер 165х60 сантиметров), Валя Новикова работала две недели. Когда же он был готов, девушка решила не использовать его тут же по прямому назначению, а сперва свозить на фестиваль в Минск, постоянным участником которого она является.

Речь идет о ежегодном белорусском фестивале современной молодежной восточноазиатской культуры «Хиган», который в этом году вынужден был поменять название. Нынче он прошел просто под своим порядковым номером – XIII.by. Минский фестиваль объединяет сотни любителей косплея – своеобразного «театра», где главные роли отданы персонажам аниме, манги, комиксов, компьютерных игр и фильмов. Люди, переодевающиеся в этих героев, стараются как можно реалистичнее передать выбранный образ, уделяя большое внимание наряду, прическе и гриму.



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– Я шью костюмы для косплея уже 12 лет – ничего на заказ, только для себя и людей, с которыми участвую в одном проекте, – рассказывает Валя. – Это достаточно интересная индустрия, где постоянно появляются новые материалы, а, следовательно, и новые идеи. Когда я только начинала, невозможно было купить даже парик, а сейчас готовый костюм можно без проблем приобрести на том же Алиэкспрессе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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В этом году на минском фестивале Валя Новикова также получила две награды: за сценический костюм – второе место, а за витраж – Гран-при.

– Я представляла витраж в номинации «Авторский крафт», где участники могут выставить любую вещь, сделанную своими руками для каких-то собственных целей, например, для интерьера, как в моем случае, и которая имела бы сюжет, связанный с фестивальной тематикой.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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Удивительно, что эльфийский витраж Вали обошел даже самую обсуждаемую работу, представленную на фестивале, – огромный гобелен, на создание которого одна из участниц потратила больше года.

– Честно говоря, увидев, как развешивают этот гобелен, я поняла, что шансы у меня резко падают, – вспоминает девушка. – Но когда стали подходить люди и хвалить меня то за мельчайшую проработку деталей, то за аккуратность рисунка, я снова воспряла духом.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59463.php

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Получив одну из самых престижных фестивальных наград, Валя, тем не менее, не собирается почивать на лаврах. Сейчас у нее очень горячая пора – подготовка к следующему мероприятию. В начале ноября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UNICON Convention. На вопрос, повезет ли туда снова витраж, девушка говорит, что выставлять работу, которая уже получила награду, считается дурным тоном. Поэтому она днями и ночами корпит над своим новым крафтом – эльфийским луком. Интересно, что его рукоять будет выполнена из гипса в виде женской фигуры.

– Здесь я попробую совершенно новую для себя технику отливки, – делится планами мастер. – Для меня в принципе не характерно зацикливаться на чем-то одном, постоянно нужно искать свежие материалы, формы, техники. Так случилось и с витражной росписью. Хотя мое знакомство с этим видом искусства, думаю, еще продолжится. В доме ведь много мест, пригодных для этого дела, да и хочется научиться рисовать не только на плоской поверхности, но и освоить объем.