Десантники Беларуси и России на совместном учении показали высокий уровень подготовки - Денисенко

На Брестском полигоне сегодня состоялась торжественная церемония закрытия совместного тактического учения сил специальных операций Беларуси и воздушно-десантных войск России, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Тема учения и способ его проведения - сложные. Мы вышли за пределы полигонов на территорию шести районов. Военнослужащие показали высокий уровень подготовки. В непростых условиях все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Предварительно оценка за учение будет не ниже "хорошо", - отметил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко. Большинство действий проходили в темное время суток. "Это самый сложный способ применения войск. Все получилось, включая ночное преодоление водной преграды. Отработали необходимые вопросы", - подчеркнул командующий ССО.

Активная фаза учений прошла 1-5 октября. От белорусской стороны была привлечена 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, из России прибыла усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии. Было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Десантники двух стран успешно выполнили задачи по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Высокую оценку учениям дал также начальник штаба - первый заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Николай Игнатов. "Цели достигнуты в полном объеме. Характер маневров ежегодно меняем, тематика различная. Радует, что с каждым годом действия личного состава становятся все более эффективными, уверенными", - заявил он.

Представители ССО Беларуси и ВДВ России уже приступили к составлению плана совместных мероприятий на следующий год. Планируется, что осенью 2019 года на территории России пройдет российско-белорусско-египетское учение. "Будем серьезно к этому вопросу готовиться - также качественно, как Беларусь, к нашему совместному учению", - сказал Николай Игнатов.