Коллектив профессионалов на Городокщине

Сегодня, накануне Дня учителя, героями публикации являются педагоги Меженской детский сад-средней школы. Они по-настоящему любят свою нелегкую профессию и детей, стремятся поделиться с учениками всем, что знают и умеют. Кстати, если считать время открытия школы с 1928 года, то в этом году ей исполняется 90 лет. Местное учреждение образования в своем арсенале имеет много славных традиций. Одна из них заключается в том, что выпускники, заканчивая педагогические учреждения, возвращаются в родные стены в качестве учителей. С 21 педагога, работающих здесь, 14 некогда учились в Меже и, выбрав благородную профессию учителя, усердствуют на ниве образования на малой родине.





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