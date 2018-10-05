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Коллектив профессионалов на Городокщине

06.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Сегодня, накануне Дня учителя, героями публикации являются педагоги Меженской детский сад-средней школы. Они по-настоящему любят свою нелегкую профессию и детей, стремятся поделиться с учениками всем, что знают и умеют. Кстати, если считать время открытия школы с 1928 года, то в этом году ей исполняется 90 лет. Местное учреждение образования в своем арсенале имеет много славных традиций. Одна из них заключается в том, что выпускники, заканчивая педагогические учреждения, возвращаются в родные стены в качестве учителей. С 21 педагога, работающих здесь, 14 некогда учились в Меже и, выбрав благородную профессию учителя, усердствуют на ниве образования на малой родине.

Коллектив профессионалов на Городокщине

Подробнее читайте в №76  от  05.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Сегодня, накануне Дня учителя, героями публикации являются педагоги Меженской детский сад-средней школы. Они по-настоящему любят свою нелегкую профессию и...
 
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