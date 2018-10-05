На Городокщине есть вакансии

Вопрос о ситуации на рынке труда района, сложившейся по состоянию на 1 сентября, рассмотрен на заседании постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения 26 сентября.

Замначальника отдела занятости населения и социально-трудовых отношений Наталья Михаленко прокомментировала: «С января по сентябрь 2018 г. в отдел по вопросу трудоустройства обратилось 303 гражданина, из которых зарегистрировано безработными 148. За восемь месяцев по направлениям отдела трудоустроено 243 человека. Мы выдаем направления на работу, но если человек дважды отказался от предложенной подходящей работы, его снимают с учета за нарушение законодательства о занятости.

На 1 сентября в районе -195 вакансий, 31 гражданин состоит на учете в качестве безработного. Сложности в трудоустройстве возникают из-за проживания в отдаленных населенных пунктах, недостаточной квалификации, медицинских противопоказаний к работе. С января по сентябрь в оплачиваемых общественных работах участвовали 42 безработных. В рамках переселения безработных на новое место жительства и работы два человека в этом году переехали для трудоустройства в СРДУП «Улишицы-Агро». 13 граждан направлены на переобучение. Трем безработным выделены субсидии для открытия ремесленной деятельности.

Председатель комиссии Светлана Зуева акцентировала внимание на усилении работы по содействию в трудоустройстве граждан на вакансии и созданные рабочие места, используя индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда; организации обучения граждан; временной занятости граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах; оказанию безработным консультативной, методической и правовой помощи.

Алеся ПАХОМОВА, секретарь комиссии.





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