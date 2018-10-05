В садах Гродненской области урожай яблок в 1,5 раза больше прошлогоднего

Погодные условия для роста плодов и ягод сложились более благоприятные, чем в прошлом году, когда весенние заморозки негативно сказались на урожае. Тогда в садах региона собрали 25 тысяч тонн яблок. Кстати, 2018-ый оказался урожайнее, по сравнению с 2016-м, когда в садоводческих хозяйствах области собрали 38 тысяч тонн яблок.

Как рассказал главный специалист по плодоводству областного агропромышленного союза Дмитрий Лях, в настоящее время собирают поздние сорта. Всего уже передано на хранение 23 тысячи тонн – более половины планируемого урожая яблок.

Урожайность садов Гродненщины более чем в два раза превышает республиканскую. В области расположено 8% площадей садов страны. При этом в них производится около 30% валового сбора яблок в Беларуси.

Интенсивные сады с полукарликовыми и карликовыми яблонями дают хорошую отдачу. На гектаре размещают до 3,5 тысячи деревьев. Суперплотные посадки позволяют в короткий период нарастить валовые сборы плодов и получить более качественные яблоки. Товарность плодов достигает 90–95%. К тому же такие посадки менее трудоемкие в обрезке и проведении других технологических операций. Двухлетние саженцы на карликовых подвоях уже на следующий год начинают плодоносить. В садах СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района, ОАО «Василишки» Щучинского и ЛРСУП «Можейково» Лидского районов используют орошение садов. Это связано не только с участившимися засухами. 30 гектаров суперплотных посадок с поливом дают такой же урожай, как 100 гектаров без полива.





Наибольший вклад в областной валовый сбор яблок вносят хозяйства Гродненского района, где получают более половины областного урожая. В лидерах СПК «Прогресс-Вертелишки», ПК имени В.И. Кремко, сельхозкооперативы имени Сенько, «Озеры Гродненского района», имени Деньщикова, «Пограничный», «Путришки». Садоводство развивается и в хозяйствах других районов области: лидском РСУП «Можейково», ОАО «Щучинагропродукт» и ОАО «Василишки», Гродненском зональном институте растениеводства Щучинского, КСУП «Племзавод «Россь» и «Неверовичи» Волковысского, ОАО «Черлена» Мостовского районов.

Производство яблок в области наращивается. Вступают в плодоношение сады, заложенные в 2011–2015 годах в рамках республиканской программы «Плодоводство» в КСУП «Дотишки» Вороновского района, КСУП «Ворняны» Островецкого, КСУП «Ошмянский рассвет», ОАО «Акр-Агро» Свислочского районов. Активно занимаются садоводством фермеры в Лидском, Берестовицком и Гродненском районах.

Сады области постоянно обновляются. В нынешнем году весной посадили деревья на 87 гектарах, а осенью добавят еще 130 гектаров. Сельхозпредприятия обеспечивают себя саженцами, а «Прогресс-Вертелишки» и «Озеры Гродненского района» выращивают их не только для собственных нужд, но и на продажу населению.





Садоводство является прибыльным делом, если гектар дает 10 тонн яблок и больше. В Гродненском районе, к примеру, лучшие садоводческие хозяйства получают втрое больше. Увеличить выручку от реализации плодов на треть позволяют хранилища. Сегодня общая емкость их в сельхозпредприятиях области – 23 тысячи тонн.

Ягоды в этом году также порадовали. В хозяйствах собрано 400 тонн сладкого урожая, в том числе 170 тонн земляники садовой и 100 тонн смородины. Выращиваются также арония, малина. В СПК «Прогресс-Вертелишки» и филиале «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат» Гродненского района получили хороший урожай голубики. В хозяйствах Гроднещины выращено также 155 тонн косточковых культур.

В связи с небольшой мощностью переработки большая часть ягодного урожая уходит за пределы Гродненщины, пользуется спросом в России. Среди сельхозорганизаций СПК имени В.И.Кремко занимается переработкой и производит соки прямого отжима из плодов и ягод. Замороженные ягоды производит филиал «Мока Агро».